Al Teatro Abeliano in scena il monologo di Flavio Albanese 'L'oro della commedia'

Giovedì 16 settembre, ore 21, al Teatro Abeliano di Bari in scena L’oro della commedia: monologo scritto, diretto e interpretato da Flavio Albanese con la collaborazione artistica di Marinella Anaclerio.

Un percorso a ritroso nel tempo inseguendo la storia della commedia italiana, iniziando dai cartoni animati e dal varietà del Novecento fino alla Commedia dell’Arte del Seicento. Attraverso un viaggio del quale il pubblico è spesso direttamente protagonista, si scopre un mondo teatrale fatto di attori, autori, macchinisti, costumisti, impresari e suggeritori che hanno segnato una parte della storia della cultura italiana.

Lo spettacolo della Compagnia del Sole costituisce una vera e propria lezione pratica di letteratura, costume, recitazione e cultura teatrale.

Facendo salti a ritroso nel tempo, Flavio Albanese analizza per ogni secolo uno stile e un attore in particolare: il Novecento è dedicato al Varietà e a Petrolini, l’Ottocento è il secolo delle famiglie napoletane, a cominciare da Antonio Petito, famosissimo Pulcinella, fino a Eduardo, il Settecento è il secolo di Goldoni e della sua riforma infine il Seicento, con la Commedia dell’Arte, permette di scoprire abitudini e tecniche di commedianti come Francesco Andreini (il famoso Capitan Spaventa) e di raccontare il mondo delle maschere e delle compagnie di comici.

L’appuntamento del 16 settembre è parte de I solisti organizzato da Teatro Pubblico Pugliese e Teatro Abeliano: non una semplice rassegna di monologhi o stand-up show, bensì la possibilità di incontrare i migliori professionisti del palcoscenico in una dimensione di studio delle loro tecniche e principali esperienze, in una fruizione davvero 'da camera'.

La Compagnia del Sole, attiva da undici anni, nasce per volontà di Marinella Anaclerio e Flavio Albanese, entrambi autori registi e drammaturghi, profondamente impegnati sul fronte della pedagogia teatrale a livello nazionale ed internazionale (Argentina, Spagna, Marocco, Turchia). La cifra stilistica della compagnia, che prende linfa dalla passione per la drammaturgia contemporanea unita all’amore ed al rispetto per la tradizione, si traduce in un’alternanza tra produzioni classiche e contemporanee, aprendo allo stesso tempo una finestra sulla contaminazione scenica. L’oro della commedia, spettacolo destinato a un pubblico di tutte le età, ribadisce ancora una volta la forte vocazione didattica della Compagnia e il suo impegno nella diffusione e nella promozione di un teatro di contenuti a forte valore culturale ed estetico.

Info e Botteghino

Nuovo Teatro Abeliano

Via Padre Massimiliano Kolbe, 3 – Bari

Tel. 080 542 7678

Ticket online disponibili su www.vivaticket.com

www.nuovoteatroabeliano.com/ events/orodella-commedia/

