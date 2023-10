Lo spettacolo 'L’oro della commedia italiana' all'Abeliano per la la rassegna 'A teatro con mamma e papà'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Con lo spettacolo “L’oro della commedia italiana” di e con Flavio Albanese, realizzato in collaborazione con Marinella Anaclerio, mercoledì 1 novembre alle 18 al Teatro Abeliano, si apre la rassegna “A teatro con mamma e papà” inserita nell’ambito del festival multidisciplinare “Maschere d’Olivo”. Il cartellone, che propone quattro spettacoli dedicati ai più piccoli, ai ragazzi e alle famiglie, prevede quattro spettacoli.

Oltre a “L’Oro della Commedia italiana” di e con Flavio Abanese (1/11), sono previsti: “Il vecchio, il mare” della Compagnia I guardiani dell’oca (5/11), “La fattoria deli animali” con Maurizio Stammati (19/11) e “Una parola qualsiasi” con Claudia Lerro e Patrizia Labianca (10/12). I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Abeliano e online sul circuito Vivaticket. È possibile, inoltre, abbonarsi a tutta la rassegna, che prevede quattro spettacoli a soli 30 euro.

oro della commedia italiana”, è un percorso a ritroso nel tempo inseguendo la storia della Commedia italiana, iniziando dai cartoni animati e dal Varietà del Novecento fino alla Commedia dell’Arte del Seicento. Attraverso un viaggio del quale il pubblico è spesso direttamente protagonista, si scopre un mondo teatrale fatto di attori, autori, macchinisti, costumisti, impresari e suggeritori che hanno segnato una parte della storia della cultura italiana.

Lo spettacolo costituisce una vera e propria lezione pratica di letteratura, costume, recitazione e cultura teatrale. Facendo salti a ritroso nel tempo, Flavio Albanese analizza per ogni secolo uno stile e un attore in particolare: il Novecento è dedicato al Varietà e ad Ettore Petrolini; l’Ottocento è il secolo delle famiglie napoletane, a cominciare da Antonio Petito, famosissimo Pulcinella, fino a Eduardo; il Settecento è il secolo di Goldoni e della sua riforma; infine il Seicento, con la Commedia dell’Arte, permette di scoprire abitudini e tecniche di commedianti come Francesco Andreini (il famoso Capitan Spaventa) e di raccontare il mondo delle maschere delle compagnie di comici.