Laboratorio di Orto sociale negli spazi all’aperto del centro polifunzionale Casa delle Culture

A Casa delle Culture di Bari è tutto pronto per dare inizio al laboratorio di Orto sociale, aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della sostenibilità ambientale trasmettendo conoscenze specifiche di permacultura.

A partire da sabato 19 febbraio, gli spazi all’aperto del centro polifunzionale comunale in via Barisano da Trani, al quartiere San Paolo, accoglieranno attività di orticultura in cui saranno creati orto e giardino officinale, tramite l’utilizzo di tecniche agricole naturali e rigenerative. Nel corso del laboratorio sarà possibile imparare a riconoscere le piante, i loro scopi e utilizzi. L’iniziativa, gratuita e aperta alla cittadinanza - italiana e migrante -, nasce con l’idea di favorire momenti di socializzazione e condivisione attraverso la cura della terra che diventa metafora ideale del prendersi cura degli altri e di se stessi.

Si tratta di una nuova occasione per vivere e condividere esperienze di comunità tra migranti accolti e residenti, con l’idea di favorire anche la riqualificazione e la cura degli spazi verdi di Casa delle Culture.

Le attività si svolgeranno il martedì, dalle ore 15 alle 17, e il sabat,o dalle ore 10 alle 12.

La partecipazione al laboratorio di Orto sociale è a numero chiuso, previa prenotazione da effettuare telefonando al numero 345 5409800 o inviando una mail all’indirizzo sportellolavorocasadellecultur e@reteoltre.it.

Il laboratorio è promosso dal Centro polifunzionale Casa delle Culture dell'assessorato al Welfare del Comune di Bari gestito dalla cooperativa sociale Medtraining, in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio, sito nel Quartiere San Paolo.