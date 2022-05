Osanna in concerto 'Dal Canonico' a Mola di Bari

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Una rassegna interamente dedicata al rock progressivo italiano che vedrà in concerto nomi che hanno fatto la storia della musica non solo italiana.

Prende il via sabato 14 maggio a Mola di Bari (BA) nel “Gazebo” della masseria Dal Canonico

“AL GAZEBO PROG FEST”.

Sabato 14 maggio

OSANNA

Sabato 11 giugno

Gianni Nocenzi

(ex Banco del Mutuo Soccorso)

Recital Piano Solo

Sabato 2 luglio

PATRIZIO FARISELLI AREA OPEN PROJECT

“Al Gazebo Prog Fest” è la prima rassegna musicale in Puglia dopo molti anni dedicata esclusivamente a una delle avventure più originali e innovative della musica italiana, quella dei gruppi del rock progressivo, formazioni composte da grandissimi strumentisti e da autori geniali che vantano ancora oggi un gran numero di affezionati e tantissimi epigoni soprattutto tra i giovani.

Una rassegna interamente dedicata a quella stagione è un’esigenza venuta soprattutto dal pubblico che da anni frequenta il Canonico, composto in gran parte da intenditori e appassionati.

Singolo evento: Concerto e cena 35 euro, solo concerto 25 euro.

Abbonamento per i 3 eventi della rassegna: Concerto e cena 90 euro, solo concerto60 euro.

Primo appuntamento sabato 14 maggio

Osanna in concerto

Nati a Napoli all’inizio degli anni settanta, gli Osanna sono probabilmente l’episodio di punta del Rock Progressivo meridionale. In oltre cinquant’anni di carriera vantano una intensa attività live anche internazionale, dodici album e la famosa colonna sonora del film Milano Calibro 9 realizzata con il Premio Oscar Luis Bakalov.

Noti al pubblico anche per l’abitudine di salire sul palco con i volti colorati, i musicisti del gruppo riproducono anche dal vivo sonorità e orchestrazioni sofisticate incise nei dischi: armonie ricercate, grande perizia nell’esecuzione strumentale, cura nella scrittura dei testi spesso di argomento fantastico.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Concerto e cena 35 euro, 25 euro solo concerto.

Abbonamento per i 3 eventi della rassegna Concerto e cena 90 euro, 60 euro solo concerto.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.