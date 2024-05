Seconda edizione dell'Oscar del Libro, a Conversano con giornalisti, personaggi di spicco della cultura e scrittori di fama nazionale

Mancano pochissimi giorni a quello che sarà uno degli eventi culturali e letterari itineranti più importanti della Puglia e che vedrà protagonista come prima tappa la città di Conversano. Apre, quindi, la prossima stagione estiva degli eventi di "Borgo in Fiore" la serata del premio OSCAR DEL LIBRO 2024, giunto alla sua seconda edizione, che giovedì 16 maggio a partire dalle 20.30 accenderà un luminoso riflettore sotto il castello locale, in Largo Don Luigi Sturzo.

Con la Direzione artistica di Aurora Bagnalasta, l’iniziativa “OSCAR DEL LIBRO” ha un format originale mai realizzato, che consiste nel premiare giornalisti, personaggi di spicco della cultura e scrittori di fama nazionale che riceveranno questo prestigioso riconoscimento per il successo ottenuto dalle vendite e dal gradimento della critica letteraria per la loro ultima opera pubblicata. Sono previsti anche premi speciali a Direttori di quotidiani, attori e volti televisivi, con l’obiettivo di dare il meritato spazio ad autori/autrici di prestigio, che con le loro opere hanno saputo dare lustro alla narrativa italiana, alla saggistica e all’informazione. L'evento è già diventato un appuntamento importante nel mondo culturale pugliese ed intende coinvolgere sempre più, in modo diretto, la cittadinanza e le istituzioni, come anche le associazioni e gli enti che avranno aderito ai vari Patti di lettura locale.

Tra i nomi dei premiati dell'edizione 2024 vi sono il Generale Roberto Vannacci, l’ex Magistrato Luca Palamara, Michele Cucuzza, Fabrizio Pregliasco, Fulvio Abbate, Pasquale Tridico Giuliano Giubilei, Antonio Zequila, Daniela Martani, Mimmo Mazza Direttore Gazzetta del mezzogiorno, Annamaria Ferretti già direttore Edicola del sud, Angelo Perrino Direttore Affari Italiani, Piero Paciello Direttore L’Attacco, Antonio Gelormini, Lino Patruno, Lea Cosentino, Michele Cozzi e tanti altri.

Un parterre stellare per una serata che si annuncia davvero sorprendente e variegata, dopo l’esordio dello scorso giugno 2023 a Palazzo Beltrani a Trani. Quest'anno è il turno di Conversano "città per la cultura", che ospiterà la seconda edizione del premio patrocinato dalla Regione Puglia, dal Comune e supportato dall'Amministrazione Comunale a partire dal Sindaco Giuseppe Lovascio e dall’Assessora alla cultura Katia Sportelli. Conducono la serata due fuoriclasse del giornalismo e della tv, ovvero l’ex volto del TG1 Attilio Romita e l’irriverente e affascinante Manila Gorio, coadiuvati da uno staff di primordine.

La serata sarà trasmessa in diretta sul nuovo canale televisivo Political TV, con la regia di Cosimo Scialpi.

PREMIO OSCAR DEL LIBRO Ed. 2024, Giovedì 16 Maggio 2024, ore 20.30 in Largo Don Luigi Sturzo - Conversano (sotto il Castello).