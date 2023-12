“Gospel Show” di Sherrita Duran e “Concerto di Fine Anno” con il violinista Simon Zhu al Teatro Mercadante

Giovedì 28 ????????, ore 20.00, “Gospel Show” con Sherrita Duran. Una voce calda come la sua California, un timbro morbido e vellutato, del tutto particolare, un’estensione senza confini e un’ottima tecnica che le permette grande versatilità in ogni stile musicale; una fortissima passione fin da piccola per la lirica e i musical; un innato talento compositivo. Il concerto gospel con Sherrita Duran sarà accompagnato da un coro di "cantanti di colore Gospel" che vivono la musica Gospel come una missione per emozionare il pubblico. (Jacheline LOI e Guillaime GOUFAN – Coro, Enrico SALVATO – Pianoforte).

Il coro ha una sonorità "black" e eseguirà le canzoni della tradizione religiosa afro-americana più conosciute, promettendo un'esperienza unica e indimenticabile!

Con Sherrita Duran e il suo gruppo, avrete l'opportunità di vivere e ascoltare il vero "Concerto Gospel" dei neri d'America. Sherrita Duran è una "cantante gospel" con un'ampia esperienza nel settore musicale. Ha svolto centinaia di concerti in tutta Italia ed Europa.

Sarà un evento coinvolgente e straordinario che vi lascerà con emozioni profonde e una connessione autentica con la potente espressione musicale del Gospel.

È un evento gratuito con prenotazione obbligatoria promosso dal Comune di Altamura e dall’Assessorato alla Cultura.

ore 20.30, dal palco del Teatro Mercadante di Altamura partirà il tour del violinista Simon Zhu, Premio Paganini 2023 e ospite solista dell'Orchestra Sinfonica di Matera, diretta dal

Con musiche di Niccolò Paganini e di Pëtr Il'i? ?ajkovskij, per salutare il 2023 immersi in un'atmosfera fiabesca.