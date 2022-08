Sotto le stelle del cielo di Puglia tra natura e degustazioni: gli appuntamenti a cura del Planetario di Bari

Sabato 13 Agosto in una delle zone più suggestive del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra spazi aperti e sconfinati, vivremo un’esperienza unica dedicata alla conoscenza dell’attività agro-pastorale della murgia, alla storia della transumanza dichiarata patrimonio Unesco e all’osservazione del cielo stellato in una zona con scarsissimo inquinamento luminoso.

L’appuntamento è presso la Masseria Tarantini – C.da Savignano – Andria alle ore 18.00 per una escursione naturalistica a cura di Pugliawalk (adatta anche bambini) della durata di 1,5h.

COSTO ESCURSIONE: 8€ adulti, 5€ minori- il prezzo comprende guida e assicurazione

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA e GUIDA TURISTICA - Rossella 3204573111

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da ginnastica, pantaloni lunghi, maglietta, felpa, giacca antivento, cappello, repellente, borraccia con 1 litro d’acqua, macchina fotografica.

ATTIVITA’ NON OBBLIGATORIA



Alle ore 19:30 ci aspetta una degustazione al tramonto con i prodotti caseari di produzione della masseria.

COSTO APERITIVO MURGIANO: 8€ adulti, 6€ minori prodotti caseari di produzione propria)

DEGUSTAZIONE OBBLIGATORIA

Dalle ore 21:00 sino alle ore 23:00 punteremo i nostri telescopi al cielo per osservare la Luna, Saturno, Giove, ammassi di stelle, galassie e stelle cadenti sotto un cielo stellato straordinario.

Costo del ticket della serata astronomica € 8 per adulti e bambini (sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: bariplanetario@gmail.com – per prenotazioni 3934356956



Domenica 14 Agosto dalle ore 20:30 alle ore 23:00 presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti si ritorna a scrutare il cielo stellato in compagnia della giornalista della tv giapponese Carmen Rucci che ci narrerà la leggenda giapponese delle due stelle innamorate, il Tanabata.

Secondo l’antico rito, verrà donato ai presenti un rametto di bambù con l'ornamento giapponese di buon auspicio dove scrivere il proprio desiderio da affidare alle stelle.

L’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti è totalmente rinnovato nelle sue strumentazioni e dopo la lunga chiusura pronto per accogliere il pubblico anche per le serate delle stelle cadenti. Visiteremo la cupola dell’osservatorio ed osserveremo attraverso i nostri telescopi gli anelli di Saturno, gli uragani di Giove, nebulose, ammassi di stelle e galassie.

Ticket € 8,00 con pagamento in loco.

Si raccomanda di portare una giacca ed una cena al sacco (nella struttura non si vende niente)

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com

Per informazioni 3934356956

L’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti nei pressi dell’Ospedale Miulli in Via Santeramo Km. 6 Acquaviva delle Fonti, la posizione è su Google Maps



Lunedì 15 Agosto a partire dalle ore 20:30 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:00 si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “ Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica lontano dalle luci delle città a caccia di stelle cadenti. La Via Lattea sarà pienamente visibile, attraverso i nostri telescopi professionali osserveremo Saturno, Giove, galassie, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento in loco.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

Si raccomanda di portare una giacca ed una cena al sacco (nella struttura non si vende niente)

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com

Per informazioni 3934356956



La posizione è su Google Maps