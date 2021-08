Osservazioni astronomiche nei “Parchi delle Stelle”, sotto i cieli più stellati di Puglia

Martedì 10 Agosto ed in replica Mercoledì 11 Agosto a partire dalle ore 20:00 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:30 in occasione del picco del fenomeno delle Perseidi o “Lacrime di San lorenzo” si torna finalmente ad osservare il cielo presso il Centro Visite Torre dei Guardiani, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Ad occhio nudo sarà visibile la Via Lattea e con i nostri telescopi professionali osserveremo il meraviglioso Giove, gli anelli di Saturno, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai nostri divulgatori.

Il Centro Visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia e si raggiunge imboccando SP151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura ed immediatamente lasciandola percorrendo la strada secondaria e seguendo le indicazioni sulla cartellonistica.

L'esatta posizione è su Google Map.

La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956.

Si raccomanda un abbigliamento pesante ed una cena al sacco.



Ticket € 7,00 per adulti e bambini.Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

