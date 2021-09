Con il planetario di Bari alla scoperta della natura e del cielo stellato nei Parchi delle Stelle

Sabato 11 Settembre dalle ore 18:30 alle ore 22:30 appuntamento a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama: "Condotti dalle guide esperte del SAC Nord Barese Ofantino esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco, per poi spostarci sul terrazzo della villa per imparare a riconoscere ad occhio le costellazioni ed osservare al telescopio la Luna, Saturno, Giove, ammassi di stelle e tanto altro".

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse e pantaloni lunghi per l’escursione e di una cena al sacco.

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese

Ticket € 7,00 per gli adulti ed i bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita previa esibizione della tessera sanitaria.

Prenotazione obbligatoria a bariplanetario@gmail.com infotel 393435695



Domenica 12 Settembre appuntamento in una delle zone più suggestive del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra spazi aperti e sconfinati, per vivere un’esperienza unica dedicata alla conoscenza dell’attività agro-pastorale della Murgia, alla storia della transumanza dichiarata Unesco e all’osservazione del cielo stellato sotto un cielo con scarsissimo inquinamento luminoso.

"Nel tardo pomeriggio, visiteremo l’azienda Tarantini, che alleva 300 pecore, asini, mucche, galline, e l’antica Masseria con le sue architetture a secco tra meravigliose querce secolari.

Al rientro, per chi lo desidera, vi sarà la possibilità di degustare i prodotti di loro produzione con un aperitivo murgiano e un bel bicchier di vino, tra le balle di fieno nella quiete di un incantevole tramonto.

Quando cala la notte sarà il cielo a stregarci: la Via Lattea sarà visibile ad occhio nudo ed osserveremo la Luna, il meraviglioso Giove, gli anelli di Saturno, ammassi di stelle, colorate nebulose e la galassia di Andromeda con i nostri telescopi professionali".

E’ possibile partecipare anche ad una sola attività del seguente programma :



RADUNO presso la Masseria Tarantini – C.da Savignano – Andria

Ore 17:00 ESCURSIONE TURISTICA (adatta a bambini) durata 1,5h

COSTO ESCURSIONE: 7 € adulti, 5€ bambini il prezzo comprende guida e assicurazione

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA e GUIDA TURISTICA - Rossella 3204573111

Ore 19:00 DEGUSTAZIONE AL TRAMONTO - COSTO APERITIVO MURGIANO: 7€ (perorino semplice, pecorino con pepe rosa, mozzarella, ricotta, focaccia, bruschetta con pomodorino fresco, zucchine grigliate, bicchiere di vino)

Ore 20:00 SINO ALLE 22:30 SERATA ASTRONOMICA CON TELESCOPI A CURA DEL PLANETARIO DI BARI

COSTO € 7,00 per adulti e bambini (sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito)



INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: bariplanetario@gmail.com - 3934356956.La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria.