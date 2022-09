Le osservazioni astronomiche del Planetario di Bari nei “Parchi delle Stelle”

Sabato 24 Settembre dalle ore 19:00 (si può arrivare anche dopo) alle ore 22:00 presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti si ritorna a scrutare il cielo stellato attraverso il grande telescopio della cupola ed agli altri strumenti dello staff del Planetario di Bari.

Finalmente è di nuovo attivo l’unico osservatorio comunale di Puglia rinnovato nelle sue strumentazioni dopo la lunga chiusura.

Dopo una breve spiegazione inerente agli oggetti in programma attraverso i nostri telescopi osserveremo i pianeti Giove e Saturno, la galassia di Andromeda, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Ticket € 8,00 con pagamento in loco.

Si raccomanda di portare una giacca ed una cena al sacco (nella struttura non si vende niente)

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com

Per informazioni 3934356956

L’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti nei pressi dell’Ospedale Miulli in Via Santeramo Km. 6 Acquaviva delle Fonti, la posizione è su Google Maps



Domenica 25 Settembre dalle ore 18:30 (è possibile arrivare anche dopo) alle ore 22:00 ci ritroveremo a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

Condotti dalle guide del WWF esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco in una breve passeggiata adatta anche ai bambini,.

Ci sposteremo quindi sul terrazzo della villa per imparare a riconoscere ad occhio nudo le costellazioni ed osservare al telescopio Saturno, Giove, nebulose, ammassi di stelle e tanto altro.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse per la passeggiata nella lama e di una cena al sacco (nella struttura non si vende nulla).

Villa Framarino si trova sulla strada Provinciale S.P.156 Bitonto-Aeroporto Palese

La posizione è su Google Maps

Ticket € 8,00 per gli adulti ed i bambini con pagamento in loco.



Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com per ricevere informazioni 3934356956