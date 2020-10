I nuovi appuntamenti con le stelle del Planetario di Bari

Sabato 10 Ottobre a partire dalle ore 19:30 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:30 a grande richiesta si torna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per una serata astronomica autunnale . Ad occhio nudo sarà visibile la Via Lattea mentre con i telescopi professionali si osserveranno , il meraviglioso Giove, gli anelli di Saturno, Marte , la galassia di Andromeda, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Il centro visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | Agro di Ruvo di Puglia e si raggiunge imboccando SP151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura ed immediatamente lasciandola percorrendo la strada secondaria e seguendo le indicazioni sulla cartellonistica.

La visita è destinata ad un numero limitato di partecipanti, la prenotazione è obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com infotel 3934356956.

Si raccomanda un abbigliamento pesante ed una cena al sacco.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.



Domenica 11 Ottobre appuntamento dalla mattinata a partire dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00 al Planetario di Bari sito presso la Fiera del Levante per assistere allo spettacolo “A spasso tra le stelle” della durata di 30 minuti all’interno della cupola. Si ricorda che questa settimana per raggiungere il planetario sarà necessario pagare in aggiunta il ticket dell’ingresso in Fiera presso le biglietterie oltre al biglietto per il planetario che avrà un costo di € 3,00 per adulti e bambini. Non è necessaria la prenotazione, ci si presenta direttamente al planetario presso l’Ingresso Monumentale.