Serate sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”

Sabato 2 Settembre a partire dalle ore 20:30 (è possibile arrivare anche dopo) sino alle 23:00 si ritorna sotto uno dei cieli più stellati di Puglia presso il centro visite “Torre dei Guardiani”, nella straordinaria cornice naturale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

La Luna sarà protagonista e attraverso i nostri telescopi professionali osserveremo Saturno, Giove, la Galassia di Andromeda, ammassi di stelle e colorate nebulose accompagnati dai divulgatori.

Ticket € 8,00 per adulti e bambini con pagamento in loco.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione della tessera sanitaria.

Si raccomanda di portare una giacca ed una cena al sacco (nella struttura non si vende niente)

Prenotazione obbligatoria tramite mail a bariplanetario@gmail.com

Per informazioni 3934356956

Il centro visite Torre dei Guardiani si trova in Contrada Jazzo Rosso | La posizione è su Google Maps



Domenica 3 Settembre vi invitiamo in una delle zone più suggestive del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra spazi aperti e sconfinati, in una zona con scarsissimo inquinamento luminoso.

L’appuntamento è presso la Masseria Tarantini – C.da Savignano – Andria alle ore 20:00 per visitare l’azienda agricola, conoscere i suoi tanti animali e degustare i prodotti caseari di produzione propria – ticket degustazione € 7,00 OBBLIGATORIA PER ADULTI – OPZIONALE PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI 10 ANNI

Dalle ore 21:00 sino alle ore 23:00 punteremo i nostri telescopi al cielo per osservare Giove, Saturno, la Luna ammassi di stelle, nebulose e galassie sotto un cielo stellato straordinario sdraiati sulle balle di fieno.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail a bariplanetario@gmail.com – solo per informazioni 3934356956