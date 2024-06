Straordinaria esperienza naturalistica e osservazione del cielo stellato con i telescopi

Domenica 30 Giugno dalle ore 19:30 (è possibile arrivare anche dopo) alle ore 22:30 ci ritroveremo nuovamente a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

Dalle ore 19:30 alle 20:30 condotti da esperte guide naturalistiche esploreremo al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco in una breve passeggiata adatta anche ai bambini.

A partire dalle 20:30 ci sposteremo quindi sul terrazzo della villa per imparare a riconoscere ad occhio nudo le costellazioni, ma anche ammassi di stelle e galassie attraverso telescopi professionali.

Ticket € 10,00 per gli adulti ed i bambini con pagamento in loco per passeggiata + osservazione astronomica.

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’attività è gratuita previa esibizione della tessera sanitaria.

Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse per la passeggiata nella lama e di una cena al sacco (nella struttura non si vende nulla).



La posizione è su Google Maps