Our songs, musiche di Zawinul, Shorter, Jarrett, Stanko e Surman

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 26 marzo 2022 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) a Palazzo Pesce le luci sono accese sulle “Our Songs” insieme al sax soprano di Roberto Ottaviano e al pianoforte di Francesco Schepisi.



Un concerto in Puglia che nasce nelle aule di un conservatorio, dalla intesa e dalla stima reciproca fra docente e allievo che si ritrovano poi, entrambi “professionisti”, a condividere il palco. E a suonare le “loro” canzoni, un repertorio dal lirismo tutto europeo che abbraccia anche autori come Joe Zawinul e Wayne Shorter, e che investiga i colori e le pulsazioni etniche delle pagine di Keith Jarrett e Kenny Wheeler. E in cui il tocco classico immerso nella contemporaneità del pianoforte valorizza le evoluzioni del sassofono.



Protagonisti fra gli affreschi della Sala etrusca sono Roberto Ottaviano, una carriera internazionale che lo ha visto collaborare con artisti come Chet Baker, Enrico Rava e Irene Schweizer, esibirsi in festival come il Chicago Jazz Festival e il Jazz Festival di Berlino, e insegnare, oltre che al Conservatorio Piccinni di Bari, nei conservatori di Città del Messico e Vienna, e Francesco Schepisi, pianista, compositore, insegnante, laurea di II livello in Musica Jazz con lode al Conservatorio Piccinni di Bari, una carriera sui palcoscenici di tutta Europa, ospite di Radio Uno Rai e Radio Due Rai, e collaborazioni con numerosi musicisti del calibro di Roberto Ottaviano, Nando Di Modugno e Gianna Montecalvo.