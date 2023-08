'P-erku...sonum' - concerto con le musiche di Stefano Ottomano

Il compositore e percussionista sarà accompagnato dalla musicista Antonella Fazio per una imperdibile serata di musica ed emozioni immersi in alcune composizioni per strumenti a percussione e colonne sonore scritte dal maestro negli ultimi anni.

Il maestro Stefano Ottomano è tra i più brillanti musicisti e compositori contemporanei della nostra terra, ottenendo numerosi riconoscimenti su scala nazionale.



INFO - 3517991468



Evento a cura di Pro Loco Casamassima APS con il patrocinio del Comune di Casamassima