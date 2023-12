Natale: crea a Bari il pacco dal sud con i più deliziosi prodotti tipici del territorio

Emblema della buona tavola della Puglia e in generale del Sud, simbolo del Made in Italy, di tradizione e territorio: il famoso "pacco da giù" o del sud, rappresenta l'indissolubile legame familiare, una forma gastronomica dell'affetto che i parenti provano per figli e nipoti per far sentire la loro vicinanza, un "affetto da gustare e godere" nonostante la distanza geografica.

Il progetto Pacco dal Sud

In occasione delle festività, per onorare il territorio, le sue delizie e questa storica tradizione, nasce il progetto "Pacco dal Sud". I Centri Commerciali Mongolfiera - tra cui il Centro di Bari in str. Santa Caterina, 19 - si faranno promotori di questa tendenza tipica del periodo natalizio (e non solo), dando la possibilità di far vincere ai clienti dei regali veramente speciali: dei pacchi da far spedire ai propri cari al termine di un divertente concorso. L’attività di impacchettamento regali sarà svolta dal Comitato Croce Rossa Italiana di Valenzano.

L'obiettivo dell'iniziativa "Pacco dal Sud" è quello di giocare con la simpatia e le emozioni di un fenomeno fortemente radicato nel territorio pugliese, quello appunto di preparare il famoso pacco con i buonissimi prodotti tipici da spedire ai propri cari. Dopo le festività partiranno i pacchi per i destinatari scelti.

Il concorso, come funziona

Partecipare al concorso sarà semplicissimo e soprattutto divertente: verrà infatti allestita un’area all’interno del Centro dove i clienti potranno imbucare la cartolina con l’indirizzo della persona a cui far spedire il pacco. Per partecipare al concorso, i clienti dei sette centri commerciali (Mongolfiera Andria; Mongolfiera Barletta; Mongolfiera Bari Pasteur; Mongolfiera Santa Caterina; Mongolfiera Japigia; Mongolfiera Taranto; Mongolfiera Foggia) dovranno fare una spesa che prevede un minino di due scontrini di almeno 30 euro (complessivi) nei punti vendita del Centro (negozi e ipermercato).

Durante i weekend di dicembre fino a Natale, all'interno dei centri, saranno disponibili dei desk di partecipazione dedicati. Qui i partecipanti potranno compilare e decorare la loro cartolina sulla quale scriveranno l’indirizzo in cui spedire il pacco personalizzato. Quest'ultima potrà infine essere imbucata in un maxi pacco presente in galleria accanto all’allestimento pacchi. Il confezionamento dei pacchi sarà realizzato grazie alla collaborazione di diverse associazioni del territorio in loco.

Saranno messi a disposizione 200 pacchi da 30 euro ciascuno. Un montepremi da suddividere per le città di Taranto, Bari, Foggia, Andria e Barletta.

L'iniziativa è in collaborazione con Coop, da cui verranno acquistati tutti i deliziosi prodotti "tipici" contenuti nel pacco. Ricordiamo che lo scontrino di partecipazione sarà valido solo per gli acquisti fatti nei negozi all'interno dei centri commerciali (punti vendita galleria e ipermercato).

L'evento si svolgerà il 9-10-16-17-23-24 dicembre, per maggiori informazioni: Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina