Pachiderma & King Potenaz live al Maul!

Mercoledì 12 luglio al MAUL!, Officina dell’Arte in collaborazione con KLUP HUB, il network dedicato alla creazione e scoperta di eventi musicali, organizza dalle ore 21:00 una serata dedicata alla musica stoner, doom, metal, psychedelic rock con i concerti live dei PACHIDERMA e i KING POTENAZ.



PACHIDERMA

Nascono nel 2017 come un duo basso e batteria. Sound pesanti e ritmi lenti trovano nella band terreno fertile fino alla sua forma definitiva avuta con l'inserimento di un terzo elemento a completare la formazione. Combinando ai suoni distorti una forte componente visual, gli effetti elettronici arricchiscono e completano la performance.

Nel Dicembre 2021 è uscito per Argonauta Records il disco "Il Diavolo, la Peste, la Morte".



KING POTENAZ

Nati nel 2019 durante alcune jam session, i King Potenaz iniziano a comporre brani originali fortemente ispirati dal doom/stoner di band come Sleep, Electric Wizard, Kyuss, Monster Magnet e non ultimi i Black Sabbath. Dopo un cambio alla batteria la lineup si stabilizza nel power trio formato da Giuseppe [chitarra e voce], Francesco [basso] e Piero [batteria/effetti]; amici e musicisti di vecchia data, attivi nella scena heavy underground locale da circa 30 anni: Giuseppe e Francesco hanno militato in svariate band black/doom/drone come Helvete, Moriendoom e Rius De La Mort) mentre Piero ha pestato le pelli in band punk/hardcore come NoExit ed Erpice e composto due album di musica elettronica come PRNX).

Nel 2022 escono finalmente “Among The Ruins” e “Pyramids Planet” [demo versions].

Il 28 aprile 2023, invece, vede la luce il loro album d’esordio intitolato “Goat Rider”, distribuito da Argonauta Records.

Quando: mercoledì 12 luglio - inizio ore 21

Dove: MAUL! - Il castello contemporaneo di Mola di Bari

INGRESSO 5 euro + TESSERA 2023 (5 euro annuali) acquistabile direttamente prima dell'evento.

Ingresso garantito fino ad esaurimento posti





Officina dell’Arte - APS, vincitore Luoghi Comuni - iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili