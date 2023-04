“Registi fuori dagli scheRmi”, al Cineporto l’anteprima del film “Pacifiction” di Albert Serra

Prosegue la programmazione della rassegna “Registi fuori dagli scheRmi” con l’anteprima del film “Pacifiction” di Albert Serra, considerato dalla critica tra i maggiori registi viventi. Indicato dai Cahier du Cinéma come il Miglior film dell’anno, “Pacifiction” è stato in concorso allo scorso Festival di Cannes. Il film ha ottenuto la candidatura a 7 César di cui due vinti: la Migliore fotografia ad Artur Tort e il Miglior attore protagonista a Benoit Magimel. Inoltre, ha ottenuto il Premio Lumière ad Albert Serra per la Miglior regia e a Benoit Magimel come miglior attore. Questi sono solo alcuni dei riconoscimenti internazionali ottenuti dal capolavoro del regista spagnolo.

L’evento si terrà lunedì 17 marzo al 20.30, al Cineporto di Bari (Fiera del Levante ingresso Monumentale) e vedrà la partecipazione oltre che del regista, del direttore artistico Luigi Abiusi e della giornalista e critico cinematografico Cristina Piccino de “il Manifesto”.

Ambientato nella Polinesia francese, tra bevande alcoliche, discoteche, casinò, “Pacifiction” è una riflessione impietosa quanto ironica sull’attualità. È un film antimilitarista che ridicolizza l’organizzazione militare dei paesi occidentali; l’ossessione delle armi, della minaccia nucleare mostrando una rigorosa quanto anti-retorica etica ecologista. Lo stile è dilatato, psichedelico: si sofferma su un’umanità contraddittoria e imperscrutabile, chiedendo allo spettatore di partecipare, col proprio pensiero, a questo affresco. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è finanziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2019/2020.