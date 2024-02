'Il padre della sposa' in scena ad Adelfia

Domenica 11 febbraio (ore 19.00) si parla ancora di relazioni, ma questa volta tra padre e figlia, nella stagione teatrale del Comune di Adelfia – assessorato alla Cultura in collaborazione con Il Teatro Pubblico Pugliese, l’associazione Teatrino della Colonna e il Circolo Arci Pier Paolo Pasolini.

In scena nell’auditorium Luigi Angiuli ci sarà “Il padre della sposa” dell’ACTA - Associazione Culturale Teatro Adelfia, scritto da Carolyne Francke e diretto da Antonio Di Benedetto. Lo spettacolo, fuori abbonamento, descrive, in modo a tratti grottesco, le preoccupazioni e i maneggi di un padre del tutto impreparato al fatto che la sua unica figlia possa convolare a giuste e felici nozze.

Info: https://www. teatropubblicopugliese.it/ comuni-rassegne/il-padre- della-sposa/



SCHEDA SPETTACOLO

ACTA Associazione Culturale Teatro Adelfia

IL PADRE DELLA SPOSA

di Carolyne Francke

con Gianni Monteleone, Anna Maria De Cosmis, Anna Maria Bruno, Nuccio Ragone, Antonio Nunzio Porcelli, Rossella Ingellis, Tommaso Cassano, Angelo Ragone, Anna Maria Campagna

regia ANTONIO DI BENEDETTO

Lo spettacolo descrive, in modo a tratti grottesco, quelle che sono le preoccupazioni e i maneggi di un padre del tutto impreparato al fatto che la sua unica figlia possa convolare a giuste e felici nozze. Il distacco fisico, che avrebbe visto padre e figlia lontani, e la presenza amorosa del fidanzato nonché futuro marito Manfredi, vengono interpretati come un allontanamento anche dal punto di vista affettivo. È per questo motivo che, complice anche il poco preavviso della decisione delle nozze da parte dei due giovani innamorati, Giovanni (padre della sposa) mette in atto i più improbabili sotterfugi per impedire il matrimonio e screditare Manfredi agli occhi di sua figlia, Katy.

Nella trasposizione teatrale dell’Associazione Culturale Teatro Adelfia ACTA, attraverso la riduzione e adattamento scenico del regista Antonio Di Benedetto, il plot viene, per certi versi, calato in quella che è l’attualità del mondo wedding del nostro territorio barese, compreso ciò che concerne l’organizzazione di una festa nuziale. Il tutto si traduce in due atti densi di scene esilaranti, costellate da personaggi improbabili.