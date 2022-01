Lo spettacolo 'Padrone mio' in scena all'Abeliano

Prezzo non disponibile

Il 5 febbraio alle ore 21 al Teatro Abeliano uno spettacolo di riflessione civica e di cultura d'attualità PADRONE MIO

Testo: S. Lasorsa

Scrittura scenica, regia e studio luci: N. Conversano, S. Lasorsa, G. Tango

Arrangiamenti e musiche originali: G.Tango

Un sindacalista, un giornalista, un musicista. Tre vite. Apparentemente molto diverse ma unite da un filo comune, nascosto dietro piccoli screzi, conflitti e protagonismi della routine quotidiana.

Il mondo del lavoro raccontato da chi ha scelto di sposare il punto di vista degli ultimi, gli sfruttati: prima con ricordi, aneddoti e con le canzoni di Leone di Lernia che, come il blues nei campi di cotone, facevano dimenticare “la fatica della giornata”. Poi con storie più amare.

Il caporalato indagato da un giornalista che a sua insaputa diventa ponte tra due mondi, quello del sindacalismo e quello dell’arte, capaci di diventare armi potenti per la lotta dei diritti nel mondo del lavoro. Come Giuseppe Di Vittorio e Matteo Salvatore hanno fatto nelle loro vite, ognuno con i propri mezzi, le proprie esperienze, il proprio lavoro.

Uno spazio scenico diviso rigidamente da muri invisibili, che diventano sempre più sottili fino a cadere, grazie alla forza delle parole e di un libro che i protagonisti si passano di mano in mano e che li rende consapevoli di avere a cuore, al di là delle loro differenze ed apparenti distanze, uno stesso obiettivo: la difesa di tutti i lavoratori sfruttati. Come lo sono anche loro stessi, più o meno consciamente. E come Paola Clemente, bracciante agricola morta di fatica nelle campagne di Andria nel 2015, la cui storia, oltre ad appartenere alla cronaca, diventa un racconto da tramandare, con le parole e con la musica.

Biglietto 12 euro (ridotto 10 euro) acquistabile al botteghino e su Vivaticket

https://www.vivaticket.com/it/ biglietto/padrone-mio/175036

Per saperne di più il programma completo degli spettacoli sul nostro sito internet e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram

La biglietteria del Teatro Abeliano (via padre Massimiliano Kolbe 3, Bari) è attiva dal martedì al sabato ore 17.30-19.30 e due ore prima di ogni spettacolo. Chiuso il lunedì.

Per informazioni: 0805427678 - botteghino@teatroabeliano.com

Gli ambienti sono predisposti in sicurezza secondo le norme vigenti, non resta che

venire a teatro naturalmente muniti di mascherina personale e della necessaria certificazione verde.