A Molfetta 'Il Paese delle Meraviglie, il Festival delle Arti condivise: sette giorni di eventi con laboratori artistici e creativi per genitori e bambini

In arrivo la Vi^ ed. del Festival delle Arti condivise IL PAESE DELLE MERAVIGLIE, organizzato da Arterie Teatro a Molfetta, con la direzione artistica di Alessandra Sciancalepore e il patrocinio del Comune di Molfetta (#molfettatiaspetta).

Sette giorni di eventi con laboratori artistici e creativi per genitori e bambini, presentazione libri e racconti a partecipazione gratuita (con prenotazione obbligatoria e posti limitati per misure anti-covid) e tre spettacoli per tutta la famiglia presso l’Anfiteatro di Ponente (posto singolo € 5,00 – abbonamento € 9,00)

INFO E POSTI DISPONIBILI AL 3403868956

IL PROGRAMMA:

Mercoledì 19 Agosto

FOLLIFOGLI – Lab di Scrittura Emozionale per mamme e bambini a cura di Alessandra Sciancalepore

ORE 18.00-20.00 / PARCO DON TONINO BELLO (c.d. PARCO DELLA PACE)

GRATUITO CON PRENOTAZIONE

RACCONTI LUNARI a cura di Arterie Teatro

ORE 20.30 / VIA MONTALE

GRATUITO CON PRENOTAZIONE

Giovedì 20 Agosto

TRUCCHI DI FATA – Lab di Make-Up artistico per mamme e bambini a cura di Angela Roselli

ORE 18.00-19.00 / 19.15-20.15 / PIAZZA MUNICIPIO

GRATUITO CON PRENOTAZIONE

RACCONTI LUNARI a cura di Arterie Teatro

ORE 20.30 / CALA SANT’ANDREA

GRATUITO CON PRENOTAZIONE

Venerdì 21 Agosto

ANIMANI – Lab di disegno per bambini a cura di Isabella Palmisano

ORE 18.00-18.30/18.45-19.15/19.30-20.00 / GIARDINO OSPEDALETTO DEI CROCIATI

GRATUITO CON PRENOTAZIONE

RACCONTI LUNARI a cura di Arterie Teatro

ORE 20.30 / GIARDINO OSPEDALETTO DEI CROCIATI

GRATUITO CON PRENOTAZIONE

Sabato 22 Agosto

PULCINELLA E IL MISTERO DEL CASTELLO – spettacolo di teatro ragazzi e famiglie a cura del Teatro Eidos (Benevento)

PORTA 20.15 – SIPARIO 20.45 / ANFITEATRO DI PONENTE

INGRESSO CON BIGLIETTO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

(€ 5,00 posto unico - € 9,00 abb.)

Sabato 29 Agosto CHE SAGOMA! – Lab creativo per bambini

a cura di Arterie Teatro

ORE 17.30-17.55/18.00-18.25/18.30-18.55/19.00-19.30/ PIAZZA GARIBALDI

GRATUITO CON PRENOTAZIONE

I SEGRETI DI CINCIULLI – presentazione libro incontro con l’autrice Mariella Cuoccio

ORE 19.30 / PIAZZA GARIBALDI

GRATUITO CON PRENOTAZIONE

Domenica 30 Agosto

PETER PAN – spettacolo di teatro ragazzi e famiglie a cura di MOLINO D’ARTE (Altamura)

PORTA 20.15 – SIPARIO 20.45 / ANFITEATRO DI PONENTE

INGRESSO CON BIGLIETTO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

(€ 5,00 posto unico - € 9,00 abb.)

Lunedì 31 Agosto

IL VECCHIO E IL MARE – spettacolo di teatro ragazzi e famiglie a cura de I GUARDIANI DELL’OCA (Chieti)

PORTA 20.15 – SIPARIO 20.45 / ANFITEATRO DI PONENTE

INGRESSO CON BIGLIETTO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

(€ 5,00 posto unico - € 9,00 abb.)

POSTI LIMITATI per misure ANTI-COVID è necessario INDOSSARE LA MASCHERINA e IGENIZZARE LE MANI all’ingresso e all’uscita di ogni evento

Arterie Teatro aderisce al Coordinamento Molfetta Città dei Teatri, UTOPIA Associazione Italiana Teatro Ragazzi, MARAMEO Festival interregionale e internazionale di teatro ragazzi.