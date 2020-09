All’Arena della Vittoria ''Pagine in scena del Granteatrino'', spettacoli, animazioni e laboratori per bambini e famiglie

Parte il 25 settembre all’Arena della Vittoria PAGINE IN SCENA, spettacoli, animazioni e laboratori per bambini e famiglie, un progetto del Granteatrino per Arene Culturali dell’assessorato alla Cultura del Comune di Bari (info 080 534 46 60, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria solo tramite email a organizzazione@ casadipulcinella.it).

Le attività iniziano alle ore 17.00 con il laboratorio artistico a cura degli artisti del Granteatrino; a seguire alle ore 18.00 lettura animata tratta dai libri di Nicoletta Costa; alle 19.00 va in scena lo spettacolo “La strega Teodora e il Draghetto” della Compagnia Granteatrino, per la regia di Paolo Comentale, con Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio (dai 3 anni).

Sabato e domenica causa maltempo gli spettacoli saranno spostati all’interno del teatro Casa di Pulcinella.

Sabato in scena alle ore 17.00 con replica alle ore 19.00 “Bruno lo zozzo e gli amici immaginari” dai libri di Simone Frasca (dai 4 anni).

Domenica è la volta di “Pulcinella” sempre doppia replica alle ore 17.00 e alle ore 19.00 con la regia di Paolo Comentale (da 0 a 99 anni).