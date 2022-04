Al PalaCarrassi di Bari giovani cestisti in campo per il progetto Baski

Un torneo di pallacanestro giovanile davanti ai rappresentanti di quattro federazioni straniere. L’appuntamento è per sabato prossimo, 9 aprile, alle 16 al PalaCarrassi di Bari, a completamento della due giorni internazionale del progetto “Baski”, ovvero “Basketball for Life Skills”, iniziativa cofinanziata dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea azione Collaborative Partnership.

Un evento internazionale a cura di Asd Margherita Sport e Vita, che metterà allo stesso tavolo i rappresentanti delle federazioni cestistiche di Bulgaria, Cipro, Macedonia del Nord e Romania, il College Americano ACT (Grecia) e il Centro di Ricerche e Innovazione CSI (Cipro).

Tema del confronto le possibilità di abbinare scuola e basket sin da giovane età, con un focus mirato allo sviluppo delle competenze degli sportivi e all’implementazione delle Linee Guida UE sulla doppia carriera degli atleti. Un progetto che ha come target di riferimento gli studenti di scuola primaria, con il coinvolgimento di genitori, dirigenti ed insegnanti.

Il meeting internazionale si svolgerà tra domani, venerdì, e sabato, prima di lasciare spazio alle partite degli under 13 delle società baresi Pink Sport Time ed Adria Academy. I colori predominanti saranno il giallo e il blu, per manifestare vicinanza al popolo ucraino martoriato dalla guerra. Quattro le squadre in campo, ognuna delle quali rappresenterà la federazione ospitata, per altrettante partite intervallate da momenti di musica ed animazione. Un piccolo ma significativo omaggio alla venuta in Puglia dei dirigenti di ben quattro nazioni, fra cui una vecchia conoscenza del campionato italiano come l’attuale direttore della Federbasket rumena Catalin Burlacu, già giocatore ad Avellino nella stagione 2007-08 con la vittoria di una storica Coppa Italia.

«La due giorni del PalaCarrassi – spiega Spartaco Grieco, coordinatore dell’iniziativa – sarà uno snodo importante del progetto Baski, mirato all’incremento delle competenze dei dirigenti di basket fra sport ed educazione. A completamento delle attività sarà un piacere veder giocare i piccoli cestisti del PalaCarrassi, in rappresentanza dei nostri graditi ospiti che avranno anche modo di visitare e conoscere la città di Bari».