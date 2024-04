Visite guidate tra Palazzi storici e percorsi sotterranei di Bari vecchia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 6 aprile Visita guidata ai palazzi storici e nobili di Bari vecchia come palazzi "EFFEREM , DEI MARCHESI DI MONTRONE, MACARIO, CASAMASSIMI, MESSENI NEMAGNA, DIANA, GIRONDA, VERRONE, CARDUCCI, TANZI, ZIZZI, ZEULI e la ZONA VENEZIANA". La partenza è prevista per le ore 18,00 da piazza ODEGITRIA CATTEDRALE. Al termine ci sarà una degustazione alla barese. PER PRENOTAZIONI ACLI DALFINO TEL 080 5210355

Sabato 7 aprile visita guidata con itinerario Bari sottosuolo. Potrete vedere la Bari romana, bizantina e normanna, il Succorpo della Cattedrale, la cappella bizantina del X sec. d. c. in Palazzo Simi e l'esterno del bellissimo Castello Svevo. La parenza è alle ore 10,30 da piazza ODEGITRIA CATEDRALE. PER PRENOTAZIONI ASCLI DALFINO TEL 080 5210355.