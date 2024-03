'Alla scoperta delle acque miracolose' nel Palazzo di Acquedotto

“Quella di Bali, e altre acque miracolose” è il titolo del secondo appuntamento con Le forme dell’acqua, in programma lunedì 18 marzo, alle 18, nella sede di Acquedotto Pugliese (AQP) in via Cognetti, a Bari. Ingresso libero. Il viaggio questa volta si ferma nell'affascinante campo dell'etno-medicina, illustrata da Antonio Guerci, professore emerito di Antropologia all'Università di Genova, nonché curatore e direttore del locale Museo della Medicina.

All'acqua sono state riconosciute proprietà curative, balsamiche e, in qualche caso, miracolose, come quella della grotta di Lourdes. Partendo dalla ricerca antropologica di Antonio Scarpa, il pioniere della disciplina etnomedica in Italia, Guerci arriverà con il suo racconto a Bali, in Messico, sulle rive del fiume Gange, in Guatemala e, infine, in Nord Africa: un lungo viaggio alla riscoperta dell’acqua.

Le forme dell’acqua è un ciclo di incontri organizzato dall’associazione Donne in Corriera e Acquedotto Pugliese nel Palazzo dell’Acqua di Bari. Sette appuntamenti, introdotti e moderati da Pino Donghi, per conoscere molte (tutte sarebbe impossibile) delle proprietà dell’acqua grazie ai racconti di altrettanti autori.