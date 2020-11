Settimana del diabete: il Palazzo di Città di Locorotondo si illumina di blu

È vicino l'appuntamento annuale della Giornata Mondiale del Diabete che si terrà sabato 14 novembre 2020: il tema per il 2020 è omaggiare tutti gli operatori sanitari che sono al fianco dei pazienti che convivono con questa malattia.

Inoltre, dal 9 al 13 novembre, durante la Settimana del Diabete, sarà data la possibilità di effettuare visite gratuite in diversi centri italiani, tra cui il Policlinico di Bari (per info e prenotazioni chiamare il numero verde 800 042747 attivo dal lunedì al venerdì – escluso i giorni festivi – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00).

Il percorso di sensibilizzazione farà capo all'iniziativa “Prenditi a cuore, fatti vedere” che illustrerà quali sono le semplici ma efficaci condotte da mettere in campo per tenere il diabete sotto controllo. Perchè la vera sfida oggi non è quella di contrastare la malattia che prende sempre più piede, bensì quella della corretta gestione che porta a prevenire e intervenire tempestivamente su tutti quei pazienti con alti fattori di rischio. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione di tutti, in particolar modo dei più fragili, risorse importanti per la progettualità, al fine di garantire il controllo e la prevenzione non solo per una settimana o una giornata ma per lintero anno.

Il Comune di Locorotondo per quest'anno, ancora una volta, mostra vicinanza a coloro che soffrono di tale patologia e alle loro famiglie che gestiono quotidianamente la malattia illuminado di blu la facciata del Municipio, come segno di speranza.

Perché la conoscenza muore se non è condivisa.