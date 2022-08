Sabato 27 ore 19.30 appuntamento speciale PALAZZO FIZZAROTTI CON APERITIVO NEL GIARDINO

Costo: 20€ così suddivisi: 10 euro per la visita guidata (il pagamento è online qui: https://walking-tour-di-alessandro-de-luisi.sumup.link/...) + 10 euro per ingresso e aperitivo che vanno pagate in contanti il giorno della visita.

**PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE**

Salone del Camino (sala in restauro)

Salone del Lavoro e delle Arti

Salone del Direttorio

Bagno neo Vittoriano

Salone Neo Gotico

Salone degli Specchi

Punto d’incontro: Piazza Garibaldi ingresso giardini su corso Vittorio Emanuele II

É vietato indossare scarpe con tacchi ed è vietato scattare fotografie all'interno

La visita guidata sarà eseguita nel rispetto dell' attuale normativa di sicurezza Covid19, come da DPI vigente



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome