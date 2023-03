Nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce un viaggio “Dal Cantautorato Italiano alla Chanson française”

Prezzo non disponibile

Sabato 11 marzo 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce fa un viaggio “Dal Cantautorato Italiano alla Chanson française” insieme alla voce di Rosemary Nicassio, al clarinetto di Francesco Manfredi e al pianoforte di Domenico De Santis.

Un concerto in Puglia che ripercorre la tradizione popolare italiana e la mescola al cantautorato moderno che di quella tradizione ancora si nutre: da Napoli si arriva a Parigi in un percorso in cui atmosfere, sentimenti e sonorità sono un’unica storia.

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 11 marzo 2023 h 21.00

Sala Etrusca di Palazzo Pesce

via Van Westerhout 24, Mola di Bari