Apertura straordinaria di Palazzo Vulpano Sylos a Bitonto per le Giornate Fai di Primavera 2023

Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

Le Giornate FAI di Primavera sono ormai il simbolo di una vocazione collettiva che anima l’Italia: quella per la cura e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Grazie alle Giornate del FAI luoghi sconosciuti e abbandonati sono tornati all’attenzione del pubblico, e ciò ha cambiato talvolta il loro destino, e luoghi chiusi al pubblico, tradizionalmente non considerati beni culturali, hanno scoperto invece di avere un valore culturale da promuovere e soprattutto condividere. Questa partecipazione larga e trasversale, guidata da un sentimento civile di orgoglio, appartenenza e responsabilità, fa il successo delle Giornate FAI di Primavera.

Nei giorni sabato 25 e domenica 26 marzo il Gruppo FAI del Nord Barese, in particolare i volontari di Giovinazzo, con il patrocinio del Comune di Bitonto propongono l’apertura di Palazzo Vulpano Sylos dalle ore 10:00 alle 19:00.

A seguito dei lavori di consolidamento e restauro, a cura degli attuali proprietari Abbatantuono Costruzioni e Restauri, si ammirerannno lo stile, l’architettura stratificata nel tempo, l’apparato scultoreo e decorativo di notevole pregio e raffinatezza, i saggi archeologici, gli affreschi di recente rinvenimento e la cappella dedicata a San Michele Arcangelo.

Il tavolo di accoglienza è ubicato presso il Teatro Traetta, in largo Teatro Umberto I.

I gruppi di visitatori (20 persone, in ordine di arrivo) saranno accompagnati dai volontari fino al Palazzo.

È vivamente consigliata la prenotazione on line https://bit.ly/3JIRIsq

Palazzo Vulpano Sylos, residenza nobiliare del XV secolo, edificata nella parte più antica di Bitonto, si sviluppa da una preesistente casa torre medioevale occupando un intero isolato su un importante asse che conduce a Porta della Mascia, o La Maya.

L'impianto rinascimentale a curtis è dominato dal fondale scenografico della loggia. L'ampia facciata presenta quattro finestre quadrate al pianterreno e cinque al piano superiore, trasformate poi in balconi. Sul portale d'ingresso, di ispirazione catalana, vi è la statua che rappresenta San Michele Arcangelo. All'interno, sul cortile quadrato, si affaccia la loggia decorata che allude alla dicotomia tra il buono e il cattivo governo tesa a esaltare le virtù civiche e morali della famiglia.

Per l’occasione possibilità di parcheggio gratuito in via Urbano/via Messeni (zona villa comunale). L’area sarà anche appositamente custodita dalle 9 alle 23 di sabato 25 e domenica 26 marzo.

Sono attive inoltre le convenzioni FAI con punti di ristoro che verranno indicati al tavolo di accoglienza.

A livello nazionale si rinnova il generoso sostegno dell’Arma dei Carabinieri e della Croce Rossa Italiana, una partnership ormai consolidata negli anni. Ringraziamo il gruppo di Volontariato della Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Bitonto.

L’apertura è organizzata dal Gruppo FAI del Nord Barese con il patrocinio del Comune di Bitonto, grazie all’attenzione del Sindaco avv. Francesco Paolo Ricci, e alla Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri.