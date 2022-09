Palcoscenici di Comunità, gli appuntamenti a Bari dal 6 all'8 settembre

Riprende dopo una breve pausa la rassegna Palcoscenici di Comunità di AncheCinema, progetto finanziato dal Comune di Bari nell'ambito dell'Avviso Le Due Bari. In via Vitantonio Debellis 47, martedì 6 settembre, il musicista Claudio De Pascale guiderà gli spettatori nel mondo musicale statunitense con Viaggio negli USA; il giorno seguente, mercoledì 7 settembre in Piazza Disfida di Barletta, l’artista Sergio Scarcelli installerà e presenterà la sua opera Guernica59; mentre per giovedì 8 è previsto in Piazza Risorgimento Circo Folle, spettacolo di danza circense firmato da Toitoi Cirque

Martedì 6 settembre alle ore 20:30 in via Vitantonio Debellis 47, Claudio De Pascale sarà il protagonista di un entusiasmante viaggio attraverso la musica nord-americana, scegliendo come base di partenza il blues per intraprendere i tortuosi sentieri dei mostri sacri del genere, da Robert Johnson a Muddy Waters, ampliando poi lo scenario al folk illuminato ed illimitato di Bob Dylan, traendo da quest'ultimo gli spunti per un itinerario attraverso la tradizione country, tipicamente USA, rimaneggiando con rispetto alcune perle di Johnny Cash, Willie Nelson ed Hank Williams. Frequenti, inoltre, saranno le incursioni nel rock'n'roll. Uno spettacolo pieno di ritmo ed energia realizzato con la voce e una chitarra acustica.

In Piazza Disfida di Barletta, invece, mercoledì 7 settembre alle 20:30 appuntamento con Sergio Scarcelli che installerà e presenterà la sua opera Guernica59 sulle note delle musiche originali composte dal maestro Fabrizio Festa. A completare il programma della serata, l’esposizione delle opere che i ragazzi del Centro "I ragazzi di Don Bosco" realizzeranno nel corso di un laboratorio tenuto dallo stesso Scarcelli presso il Redentore di Bari e brevi reading dedicati a Guernica59.

Unica installazione artistica della fitta programmazione de Le Due Bari, l’opera dello scultore pugliese è un multiforme omaggio a Pablo Picasso, al suo messaggio pacifista e al valore sociale dell’arte da trasmettere e valorizzare. In quest’ottica, il progetto scultoreo di Scarcelli si misura con il cubismo e celebra la nota opera Guernica, ispirata al tragico bombardamento, avvenuto il 26 aprile del 1937, dell’omonima cittadina basca durante la guerra civile spagnola (1936-1939) ad opera dell’aviazione nazi-fascista. Scarcelli rigenera a suo modo quel messaggio di dolore e denuncia contro la guerra, lo anima di vita e pensiero, ispirando anche le inedite note del maestro Fabrizio Festa (Conservatorio di Matera) che, interagendo in maniera poetica ed osmotica con la scultura, si fondono in essa. Ne viene fuori un racconto visivo e sonoro, di pieno e vuoti, di parole che danzano tra la gente portando un messaggio di conoscenza, armonia e inclusione.

Settimana che si chiude giovedì 8, sempre alle 20:30 in Piazza Risorgimento con Circo Folle, prima nazionale dello spettacolo di danza per adulti e bambini firmato da Toitoi Cirque, giovanissima realtà che già nell'anno della sua fondazione, il 2021, ha visto il riconoscimento ministeriale FUS per le sue iniziative di programmazione di spettacoli e attività immersi nel verde della natura di Puglia e Basilicata. Composta prevalentemente da giovani danzatrici under 35, la neonata ToiToi ha già al suo attivo il festival InNatura Fest, oltre a molteplici laboratori e spettacoli per l'infanzia, adulti e famiglie, in luoghi tradizionali e in luoghi non convenzionali, che uniscono le arti circensi e di strada alla danza contemporanea e urbana.

Tornano, inoltre, i laboratori gratuiti del Progetto Uccelli, un percorso in cui la pratica artistica mira a generare un confronto sulla città ideale in un esercizio di libertà collettivo che condurrà alla costruzione dei cori presenti nella produzione di comunità Uccelli, spettacolo della compagnia teatrale di Manfredonia Bottega degli Apocrifi che chiuderà, mercoledì 14 settembre, il progetto Palcoscenici di Comunità. Da lunedì 5 settembre, nell’Oratorio del Redentore, ripartirà il laboratorio teatrale aperto ai ragazzi dai 12 ai 23 anni, con il fine di creare il Coro attoriale degli Uccelli, guidato dal regista Cosimo Severo insieme agli attori Raffaella Giancipoli e Giovanni Salvemini. Da martedì 6 settembre, invece, sarà la volta del laboratorio del Nati liberi, rivolto ai bambini da 6 a 11 anni, tenuto dal Maestro Fabio Trimigno, che porterà alla creazione del Coro dei Nati liberi.

Martedì 6 settembre | ore 20.30

Via Vitantonio Debellis, 47 - Bari

VIAGGIO NEGLI USA di Claudio De Pascale

Evento con posti in piedi - ingresso libero e gratuito

Mercoledì 7 settembre |ore 20:30

Piazza Disfida di Barletta - Bari

GUERNICA59 di Sergio Scarcelli

Ingresso libero gratuito fino a esaurimento posti

Giovedì 8 settembre | ore 20:30

Piazza Risorgimento - Bari

CIRCO FOLLE di Toitoi Cirque

Ingresso libero gratuito fino a esaurimento posti

Non si accettano prenotazioni per gli eventi in programma.

Si consiglia massima puntualità.

Info 329 611 22 91