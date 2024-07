Palhomitas tour by altos tequila

Altos Tequila arriva in Puglia con il suo Palhomitas Tour, un tour di 100 serate in tutta Italia accompagnate da un DJ set con sonorità elettro - pop - latine per festeggiare la stagione più calda dell'anno. Per la provincia di Bari il tour toccherà le seguenti tappe:



- "Cambusa" di Torre a Mare, lunedì 15 luglio, in Piazza della Torre 3

- "La Biglietteria" di Bari, martedì 16 luglio, in Largo Adua 3

- "Quanto basta cafè" di Corato, giovedì 18 luglio, in Largo Aregano 15

- "Cala Diavolo" di Monopoli, sabato 20 luglio, in Contrada Santo Stefano 151

- "Porto Franco" di Santo Spirito, martedì 23 luglio, in Lungomare Cristoforo Colombo 15

- "La Savorita" di Giovinazzo, mercoledì 24 luglio, in SS Molefetta Giovinazzo KM 781+300



Tutte le prossime tappe italiane sono disponibili a questo link: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1FSPi5Oxt8qJcpxtIsUc3jnBlVhnWwps&ll=0%2C0&z=5