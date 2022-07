Nel Centro Storico di Gioia del Colle la V edizione del Palio delle Botti Trofeo "Città del primitivo"

La V edizione del Palio delle Botti Trofeo “Città del primitivo”, sostenuta dal Comune di Gioia del Colle – Assessorato alla Cultura e Turismo, patrocinato dal Consiglio Regionale della Puglia e dalla Pro Loco Gioia del Colle, quest’anno si fregia della collaborazione con la Città di Manciano e racconta la sua storia con un album di figurine prossimamente in edicola. La manifestazione si aprirà con un’anteprima la mattina del 31 luglio nell’Aula Magna dell’ex LUM dove, dalle 11:00 alle 13:00, si svolgerà la masterclass (prenotazione obbligatoria al numero 368 7137978) a cura di Vincenzo Carrasso e AIS Murgia dal titolo Terre del primitivo, l’altro volto tra tradizione e innovazione. Nel pomeriggio alle 19:00 l’associazione organizzatrice Palio delle Botti, guidata da Claudio Santorelli, presenterà alla stampa e alla città la manifestazione, che si svolgerà dal 4 al 7 agosto, e le botti dipinte associate alle cantine concorrenti.

Giovedì 4 agosto alle19:30 il Palio inaugurerà l’edizione 2022 con la presentazione della Festa dei quartieri San Domenico e San Francesco a cura di Elio Girardi. A seguire, animazione per bambini con Gegé in Arco Mastrocinto e, in Arco Nardulli alle 20:00, esibizioni ed animazione a cura della scuola di ballo Les Arts dei maestri Ester Tigri e Antonio Laterza. Alle 21:00 verranno presentate al pubblico le miss di quartiere e si proseguirà in via Petrera col DJ set di Nicola Lella vocalist Tony Modugno e con la musica live della band gioiese La chiave di volta sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea.

Venerdì 5 agosto dalle 19:00 alle 21:30 nell’Aula Magna dell’ex LUM avrà luogo la seconda masterclass a cura di Vincenzo Carrasso e AIS Murgia I Territori del Primitivo, espressioni ed eccellenze. Gran Selezione (su prenotazione al numero 368 713 7978). Alle 19:30, in piazza Margherita di Savoia, avranno inizio le Feste dei quartieri Porta Maggiore e Porta Casale introdotte da Vincenzo Donvito e Francesco Capodiferro. Seguiranno l’animazione per bambini di Gegé e alle 20:00 le esibizioni e l’animazione a cura della scuola di ballo Les Arts. Alle 21.00 si presenteranno le miss di quartiere e si proseguirà col DJ set di Nicola Lella vocalist Tony Modugno e la musica live della band gioiese “Zen zero 4”.

Sabato 6 agosto si comincerà alle 10.00 con una visita guidata al museo della civiltà contadina (ingresso su prenotazione al numero 393 462 8548) e dalle 13:00 alle 15:00 si potrà prenotare, nei locali convenzionati, un pranzo con piatti tipici, vini DOC, mozzarella DOP e zampino. Alle 17:30, nel Centro Storico e in Corso Garibaldi, si apriranno gli accampamenti militari, i mercatini medievali e artigiani, i banchi didattici, alle18:30 i banchi d’assaggio delle cantine partecipanti, le degustazioni con l’acquisto di un ticket che comprende calice e pettorina e in via Barba si allestirà La via degli artisti, un’estemporanea di pittura a cura di Cuber Art. Contemporaneamente da Piazza Dalla Chiesa partirà il Corteo Storico del Palio che attraverserà la città e si concluderà in Piazza Dei Martiri. Alle 19:15 combattimenti in arme, spettacoli medievali di giocoleria e falconeria, sputafuoco, trampolieri e giullari animeranno Piazza Plebiscito e il Centro Storico. Seguiranno, alle 20:00 in Piazza dei Martiri, le esibizioni di danza del ventre di Delfina Loizzo della Scuola di danza Les Arts e alle 20:15 il Trofeo “Spingitori Crescono” dedicato agli under 18 che si contenderanno il Cencio dipinto da Antonella Lozito. Alle 21:00 si svolgeranno le qualificazioni del Palio “Trofeo Città del Primitivo”, alle 21:30 le semifinali, alle 22:00 la Premiazione della Botte più bella e in conclusione il Concerto dei Taranta Fil.

Domenica 7 agosto, si comincerà nuovamente con una visita guidata su prenotazione al museo della civiltà contadina e dalle 11:30 alle 13:00, in Piazza dei Martiri, si potranno ammirare la Corte di Federico II, gli spettacoli medievali e i gruppi storici. Torna anche il pranzo su prenotazione presso i locali convenzionati e alle 17:30, nel Centro Storico e in Piazza Garibaldi, si apriranno gli accampamenti militari, i mercatini medievali e artigianali e i banchi didattici. Alle 18.30 da Piazza Dalla Chiesa partirà il Corteo Storico, con sosta e spettacoli in piazza Plebiscito, che si concluderà in Piazza dei Martiri, si animerà ancora La via degli artisti, si allestiranno i banchi d’assaggio e a seguire riprenderanno le animazioni medievali. Alle 20:00 appuntamento in Piazza dei Martiri con le esibizioni di danza del ventre di Delfina Loizzo, alle 20:45 con la finale del Palio delle Botti “Trofeo Città del Primitivo” per il 4°, 5° e 6° posto e, infine, alle 21:15 la gara per l’assegnazione del 1°, 2°e 3° posto. A contendersi il Cencio 2022 dipinto da Filippo Maria Cazzolla saranno le cantine Giuliani, Liponti, Nettis, Polvanera, San Donaci e Viglione. Dopo la premiazione, in Piazza Plebiscito, concluderà la manifestazione il Concerto de “I Malamente”.

Domenica 31 luglio

11.00 / 13.00 Aula Magna ex LUM

Terre del primitivo, l’altro volto tra tradizione e innovazione, masterclass a cura di AIS Murgia con degustazione guidata di 6 vini a cura di Vincenzo Carrasso (delegato Murgia AIS Puglia). Prenotazione obbligatoria al numero 368 7137978

19.00 / 21.00 Chiostro del Municipio

Presentazione alla stampa e alla città del programma e delle botti dipinte che si sfideranno in gara nei giorni del Palio di sabato 6 e domenica 7 agosto.

Giovedì 4 agosto

19.30 - 24.00 Centro Storico Festa dei quartieri San Domenico e San Francesco

19.30 Presentazione a cura di Elio Girardi

19.45 – 21.00 Arco Mastrocinto Animazione per bambini a cura di Gegé

20.00 – 21.00 Arco Nardulli Esibizione ed animazione a cura della scuola di ballo Les Arts dei maestri Ester Tigri e Antonio Laterza

21.00 – 21.15 Presentazione miss di quartiere

21.15 – 22.00 Via M. Petrera DJ set Nicola Lella vocalist Tony Modugno

22.00 – 24.00 Sagrato della chiesa di Sant’Andrea Musica live a cura della band gioiese “La chiave di volta”

Venerdì 5 agosto

19:00 / 21:30 Aula Magna ex LUM

I Territori del Primitivo, espressioni ed eccellenze. Gran Selezione, masterclass a cura di AIS Murgia con Vincenzo Carrasso (delegato AIS Murgia). Prenotazione obbligatoria al numero 368 713 7978

19.30 - 24.00 Piazza Margherita di Savoia Feste di quartiere Porta Maggiore e Porta Casale

19.30 presentazione a cura di Vincenzo Donvito e Francesco Capodiferro

19.45 – 21.00 Animazione per bambini a cura di Gegé

20.00 – 21.00 Esibizione ed animazione a cura della scuola di ballo Les Arts dei maestri Ester Tigri e Antonio Laterza

21.00 – 21.15 Presentazione miss di quartiere

21.15 – 22.00 DJ set Nicola Lella vocalist Tony Modugno

22.00 – 24.00 Musica live a cura della band gioiese “Zen zero 4”

Sabato 6 agosto

10.00 visita guidata museo della civiltà contadina (ingresso su prenotazione al numero 393 462 8548)

13:00 /15:00 Pranzo nei locali convenzionati con piatti tipici, vini DOC /mozzarella DOP e zampino Prenotazione obbligatoria

17:30 Centro Storico Apertura mercatini medievali e banchi didattici

17:30 Corso Garibaldi Apertura mercatini artigianali

17:30 Centro Storico Apertura accampamenti militari e attività didattiche

18:30 Apertura banchi d’assaggio con i vini delle cantine partecipanti. Degustazioni al pubblico con ticket (calice, pettorina e 6 degustazioni a scelta)

18:30 Partenza Piazza Dalla Chiesa - Arrivo Piazza dei Martiri Corteo Storico del Palio con sbandieratori, musici, giocolieri, falconieri, artisti di strada, trampolieri e gruppi storici

18:30 Via Barba “La via degli artisti” estemporanea di pittura a cura di Cuber Art

19:15 Piazza Plebiscito / Centro Storico Spettacoli medievali di giocoleria, falconeria, sputafuoco, trampolieri, giullari, combattimenti in arme

20:00 Piazza dei Martiri Esibizioni di danza del ventre a cura di Delfina Loizzo della scuola di ballo Les arts Gioia del Colle

20:15 Piazza Plebiscito Trofeo under 18 “Spingitori Crescono” - premiazione

21:00 Piazza Plebiscito Qualificazioni Palio “Trofeo Città del Primitivo”

21:30 Piazza Plebiscito Semifinali Palio “Trofeo Città del Primitivo”

22:00 Piazza Plebiscito Premiazione Botte più bella

22:15 / 00.00 Piazza Plebiscito Concerto Taranta Fil

Domenica 7 agosto

10.00 – 12.30 visita guidata museo della civiltà contadina (ingresso su prenotazione al numero 393 462 8548)

11:30 / 13:00 Piazza dei Martiri Spettacoli alla Corte di Federico II, sbandieratori, musici, giocolieri, falconieri, trampolieri, giullari, combattimenti in arme, gruppi storici

13:00 /15:00 Pranzo nei locali convenzionati con piatti tipici, vini DOC, mozzarella DOP e zampino. Prenotazione obbligatoria

17:30 Centro Storico Apertura mercatini medievali e banchi didattici

17:30 Corso Garibaldi Apertura mercatini artigianali

17:30 Centro Storico Apertura accampamenti militari e attività didattiche

18:30 Via Barba “La via degli artisti” estemporanea di pittura a cura di Cuber Art

18.30 Partenza Piazza dalla Chiesa - Arrivo Piazza dei Martiri Corteo Storico del Palio con sbandieratori, musici, giocolieri, falconieri, artisti di strada, trampolieri e gruppi storici

18:30 Centro Storico Apertura banchi d’assaggio con i vini delle cantine partecipanti. Degustazioni al pubblico con ticket (calice, pettorina e degustazioni a scelta)

19:15 Piazza Plebiscito / Centro Storico Spettacoli medievali di giocoleria, falconeria, sputafuoco, trampolieri, giullari, combattimenti in arme

20:00 Piazza dei Martiri Esibizioni di danza del ventre a cura di Delfina Loizzo della scuola di ballo Les arts Gioia del Colle

20:45 Piazza Plebiscito La Gara del Palio delle Botti finale 4°- 5°- 6° posto Palio “Trofeo Città del Primitivo”

21:15 Piazza Plebiscito La Gara del Palio delle Botti finale 1°- 2°- 3° posto Palio “Trofeo Città del Primitivo”

22:00 Piazza Plebiscito Premiazione

22:15 / 00.00 Piazza Plebiscito Concerto “I Malamente”