Marionette e musica per raccontare il ‘viaggio’ della vita con lo spettacolo 'Paloma. Ballata controtempo' al Kismet di Bari

Marionette e musica per raccontare il ‘viaggio’ della vita con il suo carico di ricordi, in un dialogo tra due anime, per il nuovo appuntamento della Stagione Famiglie a teatro 2022.23 del Teatro Kismet di Bari, a cura di Teresa Ludovico. Domenica 5 febbraio alle ore 18 in scena Paloma. Ballata controtempo (produzione Factory Compagnia Transadriatica | Teatro Koi, consigliata per un pubblico a partire da 6 anni), uno scambio scenico ed emozionale tra il fascino di una bambola, che riproduce con grazia e minuzia la realtà dei gesti di una donna anziana, e quello della musica, che quei gesti li ispira, li accompagna, li asseconda.

Protagonista è la marionetta manovrata da Michela Marrazzi, anima canterina dai grandi occhi profondi, che sul palcoscenico apre il cassetto dei ricordi, con i suoi bagagli pieni del tempo trascorso e che mai più ritornerà, perché il tempo si sa, divora le cose semplici, come l’infanzia, la giovinezza, l’amore, la vita. Il dialogo si completa con una seconda figura, che che aspetta, osserva, scandisce e determina silenziosa il compiersi di questo viaggio e per farlo utilizza uno strumento musicale – la fisarmonica suonata da Rocco Nigro - e un metronomo. “Una presenza misteriosa quella del tempo – raccontano gli autori - e Paloma cerca ingenuamente di sfuggirgli con il suo carico di ricordi”.

Lo spettacolo sarà preceduto alle 16.30 dall’’Art Lab’: i piccoli spettatori, accompagnati dai professionisti di Nati Curiosi, prenderanno parte a un laboratorio creativo che gli permetterà di realizzare piccoli progetti artistici.

Botteghino

I biglietti per gli spettacoli della Stagione 2022.23 ‘Famiglie a teatro’ partono da 4 euro (prezzo per i possessori della Ki(d)smet card), disponibili al botteghino del Teatro Kismet (Strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. La Ki(d)smet Card è ritirabile gratuitamente al botteghino del Kismet, è possibile acquistare il biglietto a prezzo scontato.

Per info: 335 805 22 11 – 080 579 76 67 / botteghino@teatrokismet.it. Il programma completo della Stagione 2022.23 ‘Famiglie a teatro’ sul sito www.teatridibari.it