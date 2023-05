A Molfetta lo spettacolo 'Panariello vs Masini. Lo strano incontro'

i biglietti sono già in vendita su Ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito Ticket One

Uno è tra i comici e showman italiani più famosi in assoluto, volto celebre di cinema, teatro e televisione. L’altro è tra i cantautori italiani più amati di sempre, vincitore due volte del Festival di Sanremo, nella sezione «Novità» e tra i «Big». Ed entrambi sono toscani, con quel gusto genuino che sa coniugare leggerezza e profondità, e una capacità rara di saper leggere la realtà.

Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti al debutto, per la prima volta insieme, sullo stesso palco con lo spettacolo «Panariello vs Masini. Lo strano incontro». Il lungo tour partirà il 12 luglio a Bologna, ma i due artisti, così diversi ma complementari, avranno due date esclusive in Puglia, organizzate da Aurora Eventi: martedì 1° agosto a Molfetta, alla Banchina di San Domenico (21,30), e mercoledì 2 agosto a Mesagne (Brindisi), in Piazza Orsini del Balzo (21,30).

Lo «strano incontro» avverrà fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune, se non uno sguardo attento sulla vita, con due modi differenti di raccontarla. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni: da una parte la comicità di Panariello, tra le più brillanti della scena italiana, dall’altra l’arte cantautorale di Masini, introspettiva e magnetica, capace di scavare a fondo nelle emozioni dell’ascoltatore.

In attesa di scoprire come duetteranno Panariello e Masini, tra cabaret e musica, parole e note, i biglietti sono già in vendita su Ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito Ticket One.