'Il pane quotidiano in scena all'Istituto Fornelli di Bari

Uno spettacolo nato dall’elaborazione di uno studio cominciato nel 2018: il mondo di Tonino in bianco e nero. Bianco come la droga e nero come il lavoro sporco del padre.

Partire dalla propria storia e da una realtà complessa, per ascoltare il bisogno comune di un cambiamento interiore.

Fare teatro in carcere significa non restare prigioniero di se stesso, ma guardarsi in uno specchio e lavorare su di sé con l'altro, consapevoli che un'altra strada da percorrere, oltre quella dell'illegalità, è sempre possibile.

Rossella Amoruso, direttrice dell'Accademia Oltrepalco - Ricerche Teatrali, educatrice teatrale, nonché Operatore di teatro sociale e docente nella scuola nazionale di Operatore Teatro Sociale - Roma, attrice, drammaturga e regista.