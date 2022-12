“Pangùi e la maschera di Leòn” al Teatro Forma di Bari

“Pangùi e la maschera di Leòn” è un racconto popolare, rappresentato sottoforma di una fiaba contemporanea. Il giovane protagonista dovrà affrontare le sfide personali, contestuali alla colonizzazione della Patagonia. La mise-en-scène è il 20 dicembre 2022 alle ore 21.00 al Teatro Forma. Nello spettacolo i linguaggi artistici convergono in un’unica partitura scandita dalla regia e dal testo di Mariano Paternoster. La voce recitante è di Maria Pia Autorino, scenografie digitali di Adriana Giannini, visual story telling di Giorgia Gammarota, live elettronics di Feliciano Chiriaco, design di audiovisivi di Rossella Calella, design luci di Daniele Domanico, vocalist Adriana Giannini, musiche originali composte da Mariano Paternoster ed eseguite dall’Orchestra Filarmonica Pugliese in live recording diretta da Vito Paternoster. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con l’ “Instituto de Expresión Visual de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes” dell’Università nazionale di San Juan, in Argentina. Nella tradizione mapuche, Pangùi è un bambino timoroso di affrontare il mondo e indossa una maschera di leone che sopperisce ad una aggressività che lui rifugge. Il racconto multimediale fonde la problematicità della costruzione dell’Io con quella storica, fatta di guerra e colonialismo. La violenza rompe quella Età dell'Oro che i nativi vivevano in una mitica simbiosi con la natura. La scenografia, tra videoarte e pittura digitale, descrive in maniera immersiva il mondo interiore ed esteriore dei personaggi ed è basata su micro animazioni digitali che connettono il mondo del teatro con quello delle immagini e dei suoni. La regia coordina interventi testuali e ipertestuali che interagiscono tramite parola, azione scenica e immagini. Il monologo assume diverse colorazioni grazie a trattamenti in live- electronics, all'interno di una scenografia olografica e tridimensionale. I dipinti originali, proiettati ed animati su un doppio schermo, ambientano la vicenda in uno scenario fantastico a cavallo tra fiaba e storia. Pangùi è un ragazzo timido che si difende mascherandosi da leone. Con l’irrompere della violenza perde la sua inseparabile maschera ed è costretto ad affrontare quel coraggio che ha sempre sognato di avere. Ed è così che insieme al coraggio incontra l’amore Lo spettacolo abbraccia il manifesto di TEATRO.OFF, contenitore degli eventi dell’Associazione Culturale “La Bautta” che si pone l'obiettivo nel teatro nazionale di innescare meccanismi di rinnovamento nel campo della drammaturgia teatrale, attivandosi nella ricerca di nuovi stili e linguaggi