Panico, lo spettaccolo di stand-up comedy di Maristella Losacco al Maul!

L’Associazione Officina dell’Arte chiude la programmazione estiva presentando PANICO, lo spettacolo di Stand-Up Comedy di Maristella Losacco, il prossimo giovedì 31 agosto alle ore 21:30 al MAUL! - Il Castello Contemporaneo di Mola di Bari



SINOSSI

Maristella ha osato sbirciare dietro il velo di Maya e si è trovata dinanzi il deserto, il nonsenso, l’horror vacui, la morte.

Quale premessa migliore per vendere uno spettacolo comico?

Il dio Pan ha iniziato a tenderle agguati e a impanicarla sin dalla tenera età e lei tentava di scacciarlo raccontandosi e raccontando storie buffe, gridando e disturbando spesso il prossimo.

Crescendo si è trovata ad un bivio, o diventava la nuova Sartre o straparlava ad libitum per suscitare ilarità. Guardandosi allo specchio si è resa conto di avere gli occhi dritti. Quindi niente Sartre. PANICO è uno spettacolo comico nevrotico, di e con una persona nevrotica. PANICO segue le vicende di una vita disturbata (che cosa punk essere matti) in ordine non cronologico, senza soluzione di continuità e per salti, come l’evoluzione della specie.

PANICO non parla di politica, né di diritti delle minoranze, né dei danni del capitalismo e dei social network, PANICO non vuole sensibilizzare un cazzo di nessuno e accetta il caos indeterministico.

PANICO parla dei crocifissi a Neon nei camion, delle siringhe dei drogati foriere di aids, di genitori anaffettivi e furti ai fruttivendoli, della crudeltà dei precari, di relazioni amorose con parenti, di psicoterapeuti che prescrivono il suicidio e tante altre cose democristiane.



BIOGRAFIA - MARISTELLA LOSACCO

Nasce in provincia di Bari nell’Anno della Capra.

Nel 2019 inizia a collaborare con una poetessa mantovana, Chiara Cantagalli (La Scantastorie) e con lei porta in giro per l’Italia uno show dal titolo “Le Cagne sciolte”.

Nel 2020 partecipa al programma “Stand up Comedy” su Comedy Central-Sky, con il monologo Il dramma di avere una cugina geniale. Nel 2021 Comedy Central la seleziona nuovamente per registrare il monologo L’insegnante precario e nel 2022 registra il monologo Depressione incompresa distribuito sui canali social di Comedy Central.

Ha aperto alcuni spettacoli di Luca Ravenna, Filippo Giardina, Roger Waters e molti altri. Ma soprattutto porta in giro “Panico”, il suo spettacolino comico che è un bijoux, lo dice la scienza!



+INFO

www.instagram.com/maristella_losacco



Giovedì 31 agosto - Ore 21:30

MAUL! - Il Castello Contemporaneo di Mola di Bari

INGRESSO 5€ + TESSERA 2023 (5€ annuali) acquistabile direttamente prima dell'evento





___



???????? ????’???? - ???, ????????? ?????? ?????? - ?????????? ???????? ????? ????????? ????????? ????? ??????? ?????? ? ???? ?????????? ??? ??????? ??? ????? ??? ?? ???????? ? ?? ???????? 2014-2020 ? ??? ????? ????????? ????????? ?????????