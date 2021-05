Venerdì 6 agosto 2021 alle ore 20.45 la corte interna di Palazzo Pesce accoglie “Dal Pop al Jazz”, viaggio musicale insieme alla voce di Serena Palmisano e la chitarra di Mattia Catalano alias Pantajazz.



Un concerto in Puglia in cui il duo elettro-acustico accosta repertori pop di vari periodi storici a sonorità jazz e blues: il programma diventa così l’avvincente esplorazione della forma canzone in tutte le sue sfaccettature. E la tradizione popolare, pop appunto, rivive in sonorità sempre nuove e nel gioco fra la voce di Serena Palmisano, artista divisa fra musica e teatro, gli esordi nel mondo della danza e poi la passione per il canto e la recitazione, gli studi in accademie di teatro e musical con Marinella Dipalma, Lisa Angelillo, Luisa Moscato, e l’approdo al corso di Musica jazz al Conservatorio Rota di Monopoli con i maestri Gianni Lenoci, Francesco Angiuli, Samuel Mortellaro, la contemporanea formazione come attrice nella Compagnia teatrale Diaghilev e una attività concertistica come voce solista nel gruppo prog-rock Overflowing, come cantante e percussionista nel duo State of Mind e nel trio Generational Gap, e la chitarra di Mattia Catalano, studi di Chitarra prima con Vito Forthyto Quaranta e poi al Conservatorio Rota di Monopoli, perfezionamento con Eugenio Colombo, Steve Potts e Vinny Golia, e un interesse sempre più marcato per il blues, il jazz e le sperimentazioni in cui estende le tecniche della chitarra acustica all’hip hop.



Una serata in giro per i capolavori della musica moderna accompagnati da un duo di giovani talenti pugliesi.

