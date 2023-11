Paola Arnesano e Lisa Manosperti "Remembering Billie Holiday"

Torna ad illuminarsi il palco del Jazz Club molfettese con l’avvio della nuova stagione “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con la rinnovata direzione artistica del noto chitarrista Guido Di Leone.

Una rassegna che con la complicità di rinomati musicisti apprezzati sulla scena nazionale condurrà il pubblico attraverso generi differenti in viaggi e atmosfere coinvolgenti.



A dare il via alla nuova stagione sarà il TRIO di PAOLA ARNESANO & LISA MANOSPERTI accompagnate al piano da Bruno Montrone per un omaggio a colei che senza dubbio ha inventato il canto Jazz: la grande Billie Holiday.



Un intreccio di due grandi voci per ricordarla attraverso standards da lei magistralmente interpretati e brani scritti di proprio pugno e pregni della sua intensa inquietudine.

Un concerto che si preannuncia emozionante e molto coinvolgente.



Si accede con prenotazione.



Info e prenotazioni

SPAZIOleARTI - Via Pia 57/59 - Molfetta



www.spaziolearti.it