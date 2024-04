Secondo appuntamento della rassegna letteraria “Nos incipit a terra nostra” con “Ti prometto il mare”

Orario non disponibile

Dopo il successo della prima serata, sabato 20 Aprile ritorna la rassegna Letteraria “Nos Incipit a Terra Nostra”, promossa dall’APS “Terlizzi Libero Feudo” e presieduta dalla Prof.ssa Giada Letizia Anna DEL RE, che ospita, presso l’aula magna della Scuola “Don P. Pappagallo” a Terlizzi la scrittrice Paola Colarossi ed il suo ultimo libro “Ti Prometto il Mare” (Progedit).



Come già evidenziato dall’organizzazione filo conduttore di questa nuova edizione è il tema della violenza, visto sotto diversi aspetti: storico, sociale, economico e personale.



Nell’opera l’autrice narra “il mondo rosa e la sua battaglia contro il fato avverso, un percorso di destini incrociati di donne inaugurato da una piccola sposa, Bambina, che sogna il mare e una grande casa”.



L’evento è patrocinato dal Comune di Terlizzi, dalla Pro Loco UNPLI Terlizzi e dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia.



Info:

Terlizzi (Bari)

Aula Magna Scuola Elementare “Don Pietro Pappagallo”

Ingresso Via N. Sauro

ore 19:00

terlizziliberofeudo@libero.it

Tel.: 329.4298827

Ingresso Libero

