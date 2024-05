Francesco Paolantoni in scena a Putignano in 'O Tello, O … Io'

Francesco Paolantoni firma la regia di O Tello, O … Io. Una serata filo…drammatica che racconta le disavventure di una compagnia amatoriale intenta a fare le prove di uno spettacolo che debutterà la sera successiva. Lo spettacolo sarà in scena martedì 7 maggio al teatro comunale Domenico Modugno di Aradeo (inizio ore 21.00) per chiudere la stagione teatrale del Comune di Aradeo in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, e il giorno dopo, mercoledì 8 maggio al teatro comunale Giovanni Laterza di Putignano (inizio ore 21.00) per chiudere anche qui la stagione del Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Info: https://www. teatropubblicopugliese.it/ date-spettacolo/?id=26362

SCHEDA SPETTACOLO

I Due srl / Fondazione Luigi Pirandello

Francesco Paolantoni

O TELLO, O…IO

con Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero, Felicia Del Prete

regia FRANCESCO PAOLANTONI

Una serata filo…drammatica che racconta le disavventure di una compagnia amatoriale intenta a fare le prove di uno spettacolo che debutterà la sera successiva. Il testo scelto dal regista è: Otello. Il primo atto si sviluppa tra tentativi di prove, deliranti discussioni tra attori, dissertazioni psicologiche sui rapporti e la disperazione sull’assenza imprevista del protagonista che avrebbe dovuto interpretare Otello: l’unica soluzione è che il regista stesso dovrà interpretare il protagonista senza conoscerne la parte. Nel secondo atto le discussioni e gli strambi eventi dei camerini si intrecciano con l’impietosa messa in scena dello spettacolo. Il finale oltre a essere imprevedibile non è neanche un vero finale perché…