Paolo Comentale alla Libreria Laterza con il suo libro 'La belleza Il coraggio'

Il 24 febbraio alle ore 18.00 presso LIBRERIA LATERZA l’Associazione Culturale Donne in corriera presenta LA BELLEZZA IL CORAGGIO di Paolo Comentale, edizioni Pagina, grafica Luigi Fabii

Introduce il professor Raffaele Macina

Lo struggente racconto di una giornata tragica per Bari e per la nazione. Giovani vite stroncate perché manifestavano esultanti per la caduta del fascismo.

Bari, 28 luglio 1943. Un Professore antifascista e suo figlio, un fanatico Sergente, un Capitano dei Reali Carabinieri e un eccidio spaventoso in una mattina d’estate. Chi ha dato l’ordine di sparare su di una folla inerme composta in gran parte di ragazzi? Accanto ai quattro protagonisti si muovono in ordine sparso un Filosofo vestito di bianco, un gio­vanissimo tenente, un uomo pio, un bambino che aspetta un gelato. Su tutto l’abbraccio di una piccola città spaventata. Tutti corrono alla ricerca della veri­tà, tutti corrono come nuvole in un cielo d’estate, ma un uragano di fuoco scenderà in piazza a bru­ciare la bellezza e il coraggio.