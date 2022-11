A Bari la presentazione del libro "La bellezza e il coraggio" di Paolo Comentale

«Lo struggente racconto di una giornata tragica per Bari e per la Nazione. Giovani vite stroncate perché manifestavano esultanti per la caduta del fascismo». Lunedì 21 novembre 2022 alle ore 17.30 si terrà presso la Sala Leogrande del Palazzo ex Poste di Bari la presentazione del libro La bellezza e il coraggio di Paolo Comentale, pubblicato da Edizioni di Pagina: un racconto sulla strage del 28 luglio 1943 che funestò la città di Bari qualche giorno dopo la caduta del fascismo.



Sarà presente l’autore.