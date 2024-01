Paolo Comentale a Sannicandro con Pulcinella per il Presidi del libro

Nell’ambito degli eventi organizzati in occasione delle festività natalizie ecco un momento dedicato ai bambini e alle loro famiglie che ha come riferimento i libri e le storie: il Presidio del Libro di Sannicandro di Bari con il sostegno della Regione Puglia, propone lo spettacolo del Granteatrino L’Opera di Pulcinella rivolto ai piccoli lettori e ai loro genitori.

Quasi fosse stata scritta dai Grimm, ‘L’opera di Pulcinella’ funziona come una fiaba. L’amore, l’eroe, l’avversario, le traversie, il lieto fine… Manca niente in questa storia nella quale il protagonista (Pulcinella, ovviamente) per riconquistare la sua Bella deve passare attraverso una serie di prove, talune anche orribili. Tuttavia, egli è o non è un eroe? Eccolo allora rimboccarsi le maniche e far ricorso alla sua astuzia cialtrona. Riesce in questo modo a fare fessi uno dietro l’altro una serie di personaggi : il Fantasma, il Diavolo, la Morte… Resta il Boia, che infine egli riesce a far pendere sinistramente dal cappio al proprio posto. Pulcinella ha vinto, può finalmente tornare alle gioie dell’amore…

Paolo Comentale porterà in scena ancora una volta un perfetto equilibro tra tradizione e sperimentazione. Un'esclusiva tecnica di movimento di burattini unita alla potenza recitativa dell'attore e regista fanno sì che gli spettacoli divengano performance teatrali incredibilmente moderne, in cui protagonisti indiscussi sono l'esuberanza, il disincanto, ma anche l'ironia e la generosità che hanno fatto di Pulcinella un simbolo universale della cultura popolare italiana.

Venerdì 5 gennaio ore 17.00 nel Castello Svevo di Sannicandro di Bari – Sala Scuderie

Ingresso libero

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it