Libro Possibile Winter, Paolo Crepet presenta a Valenzano 'Oltre la tempesta'

Gli effetti – fisici, ma anche psicologici – di due anni di pandemia ci impongono di trovare una strada verso una nuova normalità. A farci da guida in questo percorso tortuoso è lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, ospite mercoledì 18 maggio della rassegna Libro Possibile Winter per presentare il suo libro Oltre la tempesta (Mondadori). L’incontro con l’autore si terrà alle 18.30 nell’Auditorium dell’Istituto comprensivo ‘Capozzi – Galilei’ di Valenzano (Bari). Interverranno la dirigente scolastica dei Licei Cartesio, Maria Morisco, il dirigente scolastico della ‘Capozzi-Galilei’, Donato Mansueto, e la direttrice artistica del Libro Possibile, Rosella Santoro.

Tra le pagine del saggio Crepet offre un ‘porto sicuro’ alla nave in balia delle intemperie che è l’umanità scossa dal Covid, che ci ha lasciati “spaventati, disorientati, ora depressi o inclini all'ira, ora fiduciosi nella solidarietà collettiva”. La ricetta per ricominciare, secondo l’autore, si basa su pochi punti importanti: coltivare la fantasia, far leva sulla nostra forza immaginativa per riparare ciò che si è incrinato dentro di noi e intorno a noi, nelle relazioni, nella vita quotidiana, negli spazi di lavoro. Un compito necessario soprattutto per le giovani generazioni, cui va restituito il diritto di sognare e di guardare avanti senza timore.

Ed è proprio a loro che si rivolge la rassegna del Libro Possibile realizzata in collaborazione con i Comuni di Capurso, Casamassima, Cellamare e Triggiano. Ospiti dell’incontro saranno proprio gli studenti, che potranno così confrontarsi con l’autore sui temi affrontati nel saggio.

L’evento è a ingresso libero. Per prenotazioni si può contattare il numero 391 422 2626. Verranno rispettate le normative Covid per gli eventi dal vivo. Maggiori informazioni sul sito www.libropossibile.com.