A Gioia del Colle “Paolo Grassi – Visioni ed imprese di un impresario ideale” della Compagnia del Sole

Continuano gli appuntamenti all’ex Distilleria Cassano di Gioia del Colle, nell’ambito della stagione estiva promossa dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Si prosegue il 21 agosto con “Paolo Grassi – Visioni ed imprese di un impresario ideale” ( Compagnia del Sole)- Nel centenario dalla nascita di Strehler e a quarant'anni dalla scomparsa di Paolo Grassi. Regia e drammaturgia Marinella Anaclerio, Flavio Albanese, con Stella Addario, Flavio Albanese, Marinella Anaclerio, Patrizia Labianca, Loris Leoci, Tony Marzolla, e la preziosa collaborazione di Giovanni Soresi, Alberto Benedetto, Egle Mambrini Platone, Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa. Chiamati a condividere la tavola con il pubblico a casa, su…le tavole di un palcoscenico, abbiamo pensato di condividere l’amore che portiamo a due grandi figure del Teatro Italiano: Giorgio Strehler e Paolo Grassi. Il primo di origine triestina, il secondo nato a Milano, ma da famiglia pugliese, originaria di Martina Franca. Esempio mirabile di un nord ed un sud che si incontrano e creano bellezza. Paolo Grassi aveva la sua Puglia nel cuore, organizzava spesso delle cene di lavoro da Peppino Strippoli, un pugliese che aveva aperto un locale a Milano vicino all'Università Statale. Diceva: “Cari Amici siamo qui per mangiare bene e parlare di teatro, anche se il nostro caro Brecht era contro il "teatro digestivo" sapeva quanto fosse importante "Essere amici al mondo". Il teatro si fa sulle tavole del palcoscenico e per prepararci bene al nostro lavoro ci ritroviamo di tanto in tanto a tavola.” Dalle tavole alla Tavola! Un viaggio emozionale tra scritti, racconti riportati da loro collaboratori ed eventi che per quarant’anni hanno legato questi due, possiamo dire, artisti. Lo spettacolo è prodotto nell'ambito di “Indovina Chi Viene a (S)cena”, un format del Teatro Pubblico Pugliese, da un’idea di Giulia Delli Santi e in collaborazione con il Comune Gioia del Colle.

COSTO BIGLIETTI

Sezione INDOVINA CHI VIENE A (S)CENA

Posto unico € 5,00

VENDITA BIGLIETTI

Il botteghino, presso Info point - Gioia del colle (C.so Vittorio Emanuele 13), sarà aperto lunedì, martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19 secondo il seguente calendario:

19/20/22/26/27/29/31 Luglio, 2/3/5/9/10/12/16/17/19/ 31 agosto e 4 settembre.

La sera degli spettacoli il botteghino, presso Ex distilleria Cassano, sarà aperto alle ore 19.30 fino ad inizio spettacolo.

I biglietti saranno in vendita presso il botteghino dal 19 luglio e online dal 20 luglio ore 17 sul sito e nei punti vendita Vivaticket.

Per informazioni cell. 3496545790.

Orario rappresentazioni

Porta ore 20.00 / Sipario ore 21.00

MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2 - https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:

https://www.sanita.puglia.it/ certificazione-verde-covid-19.