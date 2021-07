A Gioia del Colle in scena “Paolo Grassi – Visioni ed imprese di un impresario ideale”

Il 21 agosto con “Paolo Grassi – Visioni ed imprese di un impresario ideale” ( Compagnia del Sole). Regia e drammaturgia Marinella Anaclerio, Flavio Albanese, con Stella Addario, Flavio Albanese, Marinella Anaclerio, Patrizia Labianca, Loris Leoci, Tony Marzolla, trucco Giorgia Lerro e la preziosa collaborazione di Giovanni Soresi, Alberto Benedetto, Egle Mambrini Platone, Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa. Chiamati a condividere la tavola con il pubblico a casa, su…le tavole di un palcoscenico, abbiamo pensato di condividere l’amore che portiamo a due grandi figure del Teatro Italiano: Giorgio Strehler e Paolo Grassi. Il primo di origine triestina, il secondo nato a Milano, ma da famiglia pugliese, originaria di Martina Franca. Esempio mirabile di un nord ed un sud che si incontrano e creano bellezza. Paolo Grassi aveva la sua Puglia nel cuore, organizzava spesso delle cene di lavoro da Peppino Strippoli, un pugliese che aveva aperto un locale a Milano vicino all'Università Statale. Diceva: “Cari Amici siamo qui per mangiare bene e parlare di teatro, anche se il nostro caro Brecht era contro il "teatro digestivo" sapeva quanto fosse importante "Essere amici al mondo". Il teatro si fa sulle tavole del palcoscenico e per prepararci bene al nostro lavoro ci ritroviamo di tanto in tanto a tavola.” Dalle tavole alla Tavola! Un viaggio emozionale tra scritti, racconti riportati da loro collaboratori ed eventi che per quarant’anni hanno legato questi due, possiamo dire, artisti.

Sezione INDOVINA CHI VIENE A (S)CENA

Posto unico € 5,00

VENDITA BIGLIETTI

Il botteghino, presso Info point - Gioia del colle (C.so Vittorio Emanuele 13), sarà aperto lunedì, martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 19 secondo il seguente calendario:

19/20/22/26/27/29/31 Luglio, 2/3/5/9/10/12/16/17/19/ 31 agosto e 4 settembre.

La sera degli spettacoli il botteghino, presso Ex distilleria Cassano, sarà aperto alle ore 19.30 fino ad inizio spettacolo.

I biglietti saranno in vendita presso il botteghino dal 19 luglio e online dal 20 luglio ore 17 sul sito e nei punti vendita Vivaticket.

Per informazioni cell. 3496545790.

Orario rappresentazioni

Porta ore 20.00 / Sipario ore 21.00