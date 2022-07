VIII edizione di Ad Libitum, a Polignano Paolo Rossi con ‘Stand up Omero’ il primo grande racconto torna in forma orale

Il primo grande racconto della letteratura occidentale, torna alla sua forma originaria: la narrazione orale. Una riscoperta della tradizione dei cantori greci, per Paolo Rossi, ospite d’onore della programmazione di luglio della rassegna Ad Libitum – La grande musica a Polignano a mare.

Sabato 30 luglio alle ore 21.30 l’atrio del Museo Pino Pascali di Polignano ospita lo spettacolo STAND UP OMERO tutta l’Odissea in 60 minuti. Sergio Maifredi dirige l’attore friulano - trasformista e cantore comico dei paradossi della società contemporanea – nella sua personale interpretazione dell’Odissea. Un grande racconto ed un grande attore dalla straordinaria intelligenza comica, un artista che sa rendere vive, davanti ai nostri occhi, parole che hanno tremila anni.

Il tema dell’ultimo appuntamento di luglio della rassegna si identifica perfettamente con il fil rouge che contraddistingue il programma triennale di Ad Libitum (organizzato da Epos Teatro, con la direzione artistica di Maurizio Pellegrini): il viaggio di Odisseo.

Una condizione che è alla radice del teatro e presenta la figura di Omero come il primo dei cantastorie. “In questo momento – spiega Paolo Rossi – voglio tornare a raccontare storie dal vivo. L’importanza di raccontare storie è fondamentale per portare un conforto laico alle persone. Per me – continua – Omero forse non è mai esistito, era il nome di una cooperativa di cantastorie. Forse tutta la storia dell’Odissea è Ulisse che l’ha commissionata ad Omero, perché non sapeva cosa dire a sua moglie dopo avere impiegato dieci anni per tornare a casa”.

