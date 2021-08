Paolo Ruffini talk show a Bari

Uno spettacolo che non può restare fedele alle righe di un copione perché l’improvvisazione prende il sopravvento. Si parte dall’umore del pubblico e si sviluppa un varietà dalla comicità esilarante, con un approccio all’insegna della leggerezza. Una ricetta che unisce il cult al contemporaneo, uno spettacolo della comicità classica ma continuamente irripetibile.

Paolo Ruffini è il conduttore di uno show unico arricchito dalla presenza di due voci fantastiche: Claudia Campolongo, nota al pubblico per essere stata una delle protagoniste di Colorado su Italia1 e Rosy Messina, ex concorrente di All Together now su canale 5

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...