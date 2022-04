'La leggenda del favoloso Django Reinhardt' con Paolo Sassanelli in scena al Teatro Abeliano

E' finalmente in arrivo a Bari, atteso da gennaio con interpreti di eccezione della straordinaria produzione con protagonista PAOLO SASSANELLI e il cast della Compagnia MUSICA DA RIPOSTIGLIO, che solcheranno il palcoscenico del Teatro Abeliano di Bari il 14 maggio alle ore 21:00 e in replica il 15 maggio alle ore 18:00 per la rassegna ACTOR, ad incantarci e divertirci nella pienezza del suo polifonico allestimento di teatro e musica.

LA LEGGENDA DEL FAVOLOSO DJANGO REINHARDT

Adattamento Bianca Melasecchi, Paolo Sassanelli, Luciano Scarpa.

Regia Paolo Sassanelli.

Con Luciano Scarpa, Margherita Vicario, Eleonora Russo, Anna Ferzetti, Marit Nissen, Paolo Sassanelli

Orchestra Musica da Ripostiglio: Luca Pirozzi (chitarra e banjo), Luca Giacomelli (chitarra), Raffaele Toninelli (contrabbasso), Ruben Chaviano (violino).

Django Reinhardt è una leggenda, una vera leggenda della musica swing, del jazz e del popolo zigano. Un mito che incarna pienamente con la storia della tradizione musicale Manouche, l’et-nia zingara che si muove tra la Francia, il Belgio e la Spagna. «In questo spettacolo noi raccontiamo le gesta di un eroe che con sole tre dita cambiò la storia della musica…», scrive Paolo Sassanelli.

Un turbinio di musica, canzoni, foto, che attraversano un’epoca. Dalla Parigi degli anni Venti, che vive les annes folles, piena com’è di americani e russi che scappano gli uni dal proibizionismo, gli altri dalla rivoluzione del 1917, portando con sé la loro musica, fatta di jazz e balalaika; alla guerra, all’occupazione nazista, all’arrivo degli alleati. Un viaggio, con gigantografie riprodotte sul palco, tra caffè e cabarets, tra strade, faubourgs, e immancabili femmes fatales.

Luciano Scarpa introduce ogni tappa con i suoi divertenti commenti; le quattro attrici, davvero credibili, danzano, cantano e riempiono di “divertissement” la scena, vestite alla Josephine Baker; la musica, con le corde dell’orchestra Musica da ripostiglio, ci accompagna instancabile, avvolgente, travolgente, dirompente, per avvicinarci alla magia della leggenda di Django.

Biglietti al botteghino e sul circuito Vivaticket (intero 25 euro, ridotto 22 euro)

Per saperne di più il programma completo degli spettacoli sul nostro sito internet e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram

La biglietteria del Teatro Abeliano (via padre Massimiliano Kolbe 3, Bari) è attiva dal martedì al sabato ore 17.30-19.30 e due ore prima di ogni spettacolo. Chiuso il lunedì.

Per informazioni: 0805427678 - botteghino@teatroabeliano.com

Gli ambienti sono predisposti in sicurezza secondo le norme vigenti, non resta che venire a teatro naturalmente muniti di mascherina personale e della necessaria certificazione verde.